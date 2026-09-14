İçişleri Bakanlığı 8 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 177 şüpheliye işlem başlattı
İçişleri Bakanlığı, 8 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 177 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını duyurdu. Operasyonların yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik yürütüldüğü belirtildi.
İçişleri Bakanlığı: 8 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 177 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Kaynak: DHA
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