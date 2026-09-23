İçişleri Bakanlığı 8 ülkede yakalanan 76 suçlunun Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı

İçişleri Bakanlığı 8 ülkede yakalanan 76 suçlunun Türkiye'ye iade edildiğini açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 8 farklı ülkede yakalanan 76 suçlu Türkiye'ye iade edildi. İade edilenlerin 29'u kırmızı bültenle, 47'si ulusal seviyede aranıyordu.
İçişleri Bakanlığı: 8 farklı ülkede yakalanan; 29'u kırmızı bültenle, 47'si ulusal seviyede aranan toplam 76 suçlu ülkemize iade edildi.
Kaynak: DHA
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