İçişleri Bakanlığı 81 ilde Aranan Şahıslar Uygulaması'nda 912 kişiyi yakaladı - Son Dakika
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İçişleri Bakanlığı 81 ilde Aranan Şahıslar Uygulaması'nda 912 kişiyi yakaladı

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İçişleri Bakanlığı, 81 ilde düzenlenen 'Aranan Şahıslar Uygulaması'nda 912 kişinin yakalandığını açıkladı. Bakanlık açıklamasında, uygulamanın 81 ilde gerçekleştirildiği ve yakalanan kişi sayısının 912 olduğu belirtildi.

İçişleri Bakanlığı: 81 ilde düzenlenen 'Aranan Şahıslar Uygulaması'nda 912 kişi yakalandı

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı 81 ilde Aranan Şahıslar Uygulaması'nda 912 kişiyi yakaladı - Son Dakika
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