İçişleri Bakanlığı 81 ilde Aranan Şahıslar Uygulaması'nda 912 kişiyi yakaladı

İçişleri Bakanlığı 81 ilde Aranan Şahıslar Uygulaması'nda 912 kişiyi yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İçişleri Bakanlığı, 81 ilde düzenlenen 'Aranan Şahıslar Uygulaması'nda 912 kişinin yakalandığını açıkladı. Bakanlık açıklamasında, uygulamanın 81 ilde gerçekleştirildiği ve yakalanan kişi sayısının 912 olduğu belirtildi.
İçişleri Bakanlığı: 81 ilde düzenlenen 'Aranan Şahıslar Uygulaması'nda 912 kişi yakalandı
Kaynak: DHA
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