İçişleri Bakanlığı, DEM Parti Liderlerine Yasal İşlem Başlattı

İçişleri Bakanlığı, kayyum atamalarının ardından DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Mihdi Tunç'un Mardin'de yaptığı konuşmaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: