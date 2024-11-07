İçişleri Bakanlığı, DEM Parti Liderlerine Yasal İşlem Başlattı

İçişleri Bakanlığı, kayyum atamalarının ardından DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Mihdi Tunç'un Mardin'de yaptığı konuşmaya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Mardin, Batman
ve Halfeti Belediye Başkanlıklarına Başkan vekilleri görevlendirilmesiyle ilgili olarak; Siirt Milletvekili
ve DEM Partisi Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın 04 Kasım 2024 tarihinde yapmış olduğu konuşma ve DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Mihdi Tunç'un 04 Kasım 2024 tarihinde yapmış olduğu açıklama nedeniyle haklarında yasal işlem başlatılmıştır."
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