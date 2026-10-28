İçişleri Bakanlığı kaçakçılık operasyonlarında 18 şüphelinin tutuklandığını bildirdi - Son Dakika
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İçişleri Bakanlığı kaçakçılık operasyonlarında 18 şüphelinin tutuklandığını bildirdi

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İçişleri Bakanlığı, 69 ilde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 494 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını, 18 şüphelinin tutuklandığını ve 29'una adli kontrol uygulandığını açıkladı. Operasyonlarda 9 bin 315 litre akaryakıt ve 246 bin 379 paket sigara ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı, 69 ilde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamındaki operasyonlarda 18 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince 69 ilde operasyonlar düzenlendi.

Gümrük işlemlerine tabi tutulmadan ülkeye kaçak ürün sokarak dağıttığı ve yasa dışı imalathanelerde üretilen sahte veya kaçak ürünleri piyasaya sürdüğü belirlenen şüpheliler hedef alındı.

Operasyonlarda 494 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Şüphelilerden 18'i tutuklandı, 29'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

Çalışmalar sonucu 9 bin 315 litre akaryakıt, 246 bin 379 paket sigara, 18 bin 94 litre alkollü içki ve 9 milyon 84 bin 170 içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Açıklamada, sahte ve kaçak ürünlerle vatandaşların sağlığını tehlikeye atan ve haksız kazanç sağlayan kaçakçılık şebekelerine yönelik operasyonların ülke genelinde aralıksız sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: AA
İçişleri BakanlığıKaçakçılık3. SayfaGüncelSon Dakika

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