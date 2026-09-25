İçişleri Bakanlığı'nda DOLUNAY Projesi'ne ilişkin çalışma toplantısı düzenlendi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi (DOLUNAY) Projesi'ne ilişkin Bakanlık'ta çalışma toplantısı düzenlendiğini bildirdi.

Bakan Çiftçi, NSosyal hesabından "Dolandırıcılar için çember daralıyor" başlığıyla toplantıya ilişkin açıklamada bulundu.

Çiftçi, "DOLUNAY sayesinde siber dolandırıcılık vakalarına karşı yapay zeka destekli analiz, hızlı adli süreç ve kurumlar arası güçlü koordinasyon sağlayacağız." ifadesini kullandı.

İhbarlara dakikalar içinde müdahale edileceğini, suçluların para trafiği ve dijital izlerinin anlık olarak takip edilip vatandaşların mağduriyetinin büyümeden önleneceğini bildiren Çiftçi, şunları kaydetti:

"Devletimizin tüm imkanlarını milletimizin huzuru ve güvenliği için seferber ediyoruz. Milletimizin iyi niyetini suistimal ederek alın terinin karşılığını, emeğini ve helal rızkını çalanlar şunu çok iyi bilsinler: Peşinizdeyiz, hangi deliğe saklanırsanız saklanın, tüm izlerinizi adım adım takip edip sizi mutlaka yakalayacak ve adalete teslim edeceğiz. Hiçbir suç cezasız kalmayacak. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedefimiz doğrultusunda halkımızın huzuru, güvenliği ve esenliği için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."