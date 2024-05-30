İçişleri Bakanlığı, Serdar Sertçelik\'in Macaristan\'da yakalandığını duyurdu

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İÇİŞLERİ Bakanlığı, Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütünün üst düzey yöneticilerinden olan ve kırmızı bülten ile aranan Serdar Sertçelik'in Macaristan'da yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütünün üst düzey yöneticilerinden olan Serdar Sertçelik hakkında, 'malvarlığı değerlerinin meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, kasten öldürme, bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçlarından kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldı. 17 Mayıs'tan itibaren uluslararası seviyede aranan Serdar Sertçelik, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve MİT'in müşterek çalışmaları ile Macaristan'da yakalandı. MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Interpol Europol Dairesi Başkanlığı'nın takibini sürdürdüğü Sertçelik'in, 25 Mayıs 2024'te Gürcistan sahte pasaportu ve 'Simeon Nikos' kimlik bilgisiyle Roszke Sınır Kapısı'ndan giriş yapmaya çalıştığı belirlendi.

İADESİ İÇİN ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Öte yandan güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, Fransa'nın başkenti Paris'te olduğu düşünülen Serdar Sertçelik'in, Karadağ'da olduğunu tespit etti. Serdar Sertçelik'in yeri, anında Adalet Bakanlığı ile paylaşıldı. Eş zamanlı olarak Interpol tarafından Sertçelik hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldı. Hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldığını öğrenen firari Sertçelik, Karadağ'dan kara yolu ile Sırbistan üzerinden Macaristan'a kaçtı. Macaristan sınırında Gürcistan sahte pasaportu ile yakalanan Sertçelik'in iadesi için Adalet Bakanlığı tarafından adli süreç başlatıldı.