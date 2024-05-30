İçişleri Bakanlığı, Serdar Sertçelik'in Macaristan'da yakalandığını duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İçişleri Bakanlığı, Serdar Sertçelik'in Macaristan'da yakalandığını duyurdu

İçişleri Bakanlığı, Serdar Sertçelik\'in Macaristan\'da yakalandığını duyurdu

İçişleri Bakanlığı, Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütünün üst düzey yöneticilerinden olan Serdar Sertçelik'in Macaristan'da yakalandığını açıkladı. Sertçelik hakkında çıkarılan kırmızı bültenle arama kararı sonucunda uluslararası seviyede aranan şahıs, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen müşterek çalışmalar sonucunda yakalandı. İadesi için adli süreç başlatıldı.

30.05.2024 17:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütünün üst düzey yöneticilerinden olan ve kırmızı bülten ile aranan Serdar Sertçelik'in Macaristan'da yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütünün üst düzey yöneticilerinden olan Serdar Sertçelik hakkında, 'malvarlığı değerlerinin meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, kasten öldürme, bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçlarından kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldı. 17 Mayıs'tan itibaren uluslararası seviyede aranan Serdar Sertçelik, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve MİT'in müşterek çalışmaları ile Macaristan'da yakalandı. MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Interpol Europol Dairesi Başkanlığı'nın takibini sürdürdüğü Sertçelik'in, 25 Mayıs 2024'te Gürcistan sahte pasaportu ve 'Simeon Nikos' kimlik bilgisiyle Roszke Sınır Kapısı'ndan giriş yapmaya çalıştığı belirlendi.

İADESİ İÇİN ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Öte yandan güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, Fransa'nın başkenti Paris'te olduğu düşünülen Serdar Sertçelik'in, Karadağ'da olduğunu tespit etti. Serdar Sertçelik'in yeri, anında Adalet Bakanlığı ile paylaşıldı. Eş zamanlı olarak Interpol tarafından Sertçelik hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldı. Hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldığını öğrenen firari Sertçelik, Karadağ'dan kara yolu ile Sırbistan üzerinden Macaristan'a kaçtı. Macaristan sınırında Gürcistan sahte pasaportu ile yakalanan Sertçelik'in iadesi için Adalet Bakanlığı tarafından adli süreç başlatıldı.

Kaynak: DHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Ayhan Bora Kaplan, Serdar Sertçelik, Macaristan, Uluslararası, Güvenlik, Suç, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı, Serdar Sertçelik'in Macaristan'da yakalandığını duyurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:56 Siirt Valisi silahlı kavga ortasında kaldı Siirt Valisi silahlı kavga ortasında kaldı
17:33 Netanyahu’nun oğlundan skandal harita Türkiye’yi soykırım yapmakla suçladılar Netanyahu'nun oğlundan skandal harita! Türkiye'yi soykırım yapmakla suçladılar
16:46 3 Avrupa ülkesinden sonra Slovenya da Filistin’i devlet olarak tanıma kararı aldı 3 Avrupa ülkesinden sonra Slovenya da Filistin'i devlet olarak tanıma kararı aldı
16:05 Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı
14:52 Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, hayatını kaybetti Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, hayatını kaybetti
17:43 Süper Lig’e son bilet İşte Sakaryaspor-Bodrum FK maçının muhtemel 11’leri Süper Lig'e son bilet! İşte Sakaryaspor-Bodrum FK maçının muhtemel 11'leri
17:29 Kerem Aktürkoğlu Galatasaray’dan ayrılıyor mu Menajerinden açıklama var Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Menajerinden açıklama var
17:02 Sinan Ateş suikastından 4 gün sonra 112’ye gelen ihbar: ’Partiden birisini vuracağız’ dediler Sinan Ateş suikastından 4 gün sonra 112'ye gelen ihbar: 'Partiden birisini vuracağız' dediler
16:41 Zeytinyağı fiyatları el yakıyor Uzmanlardan “İhracat yasağı devam etsin“ çağrısı Zeytinyağı fiyatları el yakıyor! Uzmanlardan "İhracat yasağı devam etsin" çağrısı
16:31 Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM’de kabul edildi Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
16:07 Ender Saraç’ın cinsel istismar suçlamasıyla yargılandığı davada oğlu konuştu: Yanlı ifade verdim, istismar yok Ender Saraç'ın cinsel istismar suçlamasıyla yargılandığı davada oğlu konuştu: Yanlı ifade verdim, istismar yok
15:44 TFF Başkanı Büyükekşi’ye Galatasaray’ın şampiyonluğunu sordular, “Çok şükür“ karşılığını verdi TFF Başkanı Büyükekşi'ye Galatasaray'ın şampiyonluğunu sordular, "Çok şükür" karşılığını verdi
15:30 Bayram öncesi otobüs bileti fiyatları uçak biletini geçti Bayram öncesi otobüs bileti fiyatları uçak biletini geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 18:20:50. #1.12#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı, Serdar Sertçelik'in Macaristan'da yakalandığını duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement