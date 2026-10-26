İçişleri Bakanlığı son 1 ayda 63 suçlunun 49\'unun Gürcistan\'da yakalandığını açıkladı

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 33, ulusal seviyede aranan 30 olmak üzere toplam 63 suçlunun, son 1 ayda Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele başkanlıkları, siber, asayiş ve TEM daire başkanlıklarınca, 23 Eylül-23 Ekim'de yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışma yürütüldü.

İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen işbirliği neticesinde, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 33 ve ulusal seviyede aranan 30 olmak üzere toplam 63 suçlu yakalanarak Türkiye'ye iade edildi.

Şahısların Gürcistan'da 49, Almanya'da 5, Yunanistan'da 3, Kırgızistan'da 2, Bulgaristan, Moldova, KKTC ve Karadağ'da yakalandıkları bildirildi.

Yakalanan kişilerin, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yağma", "yaralama", "dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak", "Cumhurbaşkanına hakaret", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "silahlı terör örgütüne üye olma", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma", "başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma", "Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama", "hükümlü veya tutuklunun kaçması", "kasten öldürme", "hırsızlık", "parada sahtecilik, resmi belgede sahtecilik", "kamu malına zarar verme", "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme", "tehdit", "cinsel taciz", "çocuğun cinsel istismarı", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "Askeri Ceza Kanununa Muhalefet", "mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek", "Vergi Usul Kanununa Muhalefet", "5607 Sayılı Yasaya Muhalefet", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma", "askeri yasak bölgelere girme" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından arandıkları tespit edildi.