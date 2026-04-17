İçişleri Bakanlığından Bakan Çiftçi'nin AK Parti Aksaray İl Başkanlığını ziyaretine ilişkin paylaşım

İçişleri Bakanlığından, Bakan Mustafa Çiftçi'nin AK Parti Aksaray İl Başkanlığını ziyaretine ilişkin paylaşım yapıldı.

Bakanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşıma göre Çiftçi, ziyarette, istişare kültürünün, ortak hedefler doğrultusunda kararlılıkla yürütülen çalışmaların ve milletle kurulan güçlü bağın Türkiye'nin geleceği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konulan hizmet ve eser siyasetinin, Türkiye'nin her alanda daha güçlü yarınlara ulaşmasında belirleyici rol oynadığını vurgulayan Çiftçi, sahayı yakından takip eden, vatandaşın beklentilerini dikkatle dinleyen ve ortak hedeflere odaklanan anlayışın önemine dikkati çekti.

Bakan Çiftçi, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda birlik, beraberlik, kardeşlik ve istikrar temelinde yürütülen çalışmaların aynı inanç ve kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.