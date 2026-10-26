İçişleri Bakanlığının 35 ildeki siber operasyonunda 275 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İçişleri Bakanlığının 35 ildeki siber operasyonunda 275 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanlığının 35 ildeki siber operasyonunda 275 şüpheli yakalandı
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İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde 35 ilde operasyon düzenledi ve 275 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yakalanan şüphelilerin 75'i tutuklandı, 46'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı; diğerlerinin işlemleri sürüyor.

İçişleri Bakanlığı: Siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde 35 ilde düzenlenen operasyonlarda 275 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 75'i tutuklandı. 46'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA
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