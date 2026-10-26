İçişleri Bakanlığının 35 ildeki siber operasyonunda 275 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığının 35 ildeki siber operasyonunda 275 şüpheli yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde 35 ilde operasyon düzenledi ve 275 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yakalanan şüphelilerin 75'i tutuklandı, 46'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı; diğerlerinin işlemleri sürüyor.
İçişleri Bakanlığı: Siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde 35 ilde düzenlenen operasyonlarda 275 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 75'i tutuklandı. 46'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
Kaynak: DHA
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