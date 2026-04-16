İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlıklarından "okul güvenliği" toplantısına ilişkin açıklama Açıklaması

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla okullar ve çevrelerindeki alınacak önlemlerin değerlendirildiği toplantıya ilişkin ortak açıklama yapıldı.

İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) yaklaşık bir saat süren toplantıda, güvenlik açısından okul ve çevreleri için atılacak adımlar gözden geçirildi.

Toplantı sonrası İçişleri ve Milli Eğitim bakanlıklarından yapılan ortak açıklamada, Kahramanmaraş'ta ve Şanlıurfa'da iki okulda yaşanan menfur silahlı saldırıların ardından, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda, Bakanlar Çiftçi ve Tekin'in katılımıyla, 81 il valisi, il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları ve il milli eğitim müdürleriyle kapsamlı bir değerlendirme yapıldığı belirtildi.

Toplantıda, olayların tüm yönleriyle ele alındığı, okul güvenliğine ilişkin mevcut uygulamalar, risk alanları ve ilave tedbir ihtiyaçlarının ayrıntılı şekilde değerlendirildiği aktarılan açıklamada, "Toplantıda öncelikle, Kahramanmaraş'ta ve Şanlıurfa'da meydana gelen saldırıların oluş şekli, ilk müdahale süreci, kurumlar arası koordinasyon kapasitesi ve olay öncesine ilişkin risk işaretleri değerlendirilmiştir. Bunun yanında, okullarımızın iç ve dış güvenliği, giriş-çıkış düzeni, çevre denetimleri, kamera sistemleri, ziyaretçi uygulamaları, servis güzergahları ve öğrencilerimizin yoğun bulunduğu alanlar bakımından yeniden gözden geçirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, fiziki güvenlik tedbirlerini artırmanın yanında, çocukları ve gençleri şiddete sürükleyen veya şiddeti özendiren her alanın dikkatle ele alınması gerektiği hususunda ortak bir değerlendirmenin yapıldığı belirtilen açıklamada, "Bu kapsamda internet kullanımı, sosyal medya platformlarının etkisi, dijital mecralarda yayılan zararlı içerikler, sanal zorbalık, suçun ve suçlunun özendirilmesi, şiddeti sıradanlaştıran dizi, film ve benzeri popüler kültür unsurlarının çocuklarımız üzerindeki etkileri de çok boyutlu biçimde ele alınmıştır." denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplantıda, okul yönetimleri, rehberlik servisleri, öğretmenler, aileler, kolluk birimleri ve ilgili kamu kurumları arasında erken uyarı ve erken müdahale mekanizmalarının güçlendirilmesi yönünde görüş birliğine varılmıştır. Çocuklarımızın davranış dünyasında oluşabilecek risk işaretlerinin zamanında fark edilmesi, aile-okul-kamu-sivil toplum iş birliğinin güçlendirilmesi ve koruyucu-önleyici çalışmaların yaygınlaştırılması yönünde somut adımlar belirlenmiştir. Öte yandan, ruhsatsız silah ve benzeri tehlike oluşturan unsurlara erişimin önlenmesi, okul çevrelerinde denetimlerin artırılması, kriz anı müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi ve psikososyal destek süreçlerinin eş güdüm içinde yürütülmesi hususları da ayrıntılı biçimde karara bağlanmıştır. Toplantı sonunda, kısa, orta ve uzun vadeli olmak üzere çok katmanlı bir eylem planının hazırlanması, iller bazında risk değerlendirmelerinin güncellenmesi, okul güvenliği uygulamalarının daha etkin hale getirilmesi ve kurumlar arası veri paylaşımı ile koordinasyonun daha da güçlendirilmesi yönünde de gerekli kararlar alınmıştır."

Aynı zamanda her eğitim-öğretim yılı başında valilerin koordinasyonunda gerçekleştirilen "Eğitim Öğretim Yılı Açılışı Güvenlik Tedbirleri" toplantılarında ele alınan konuların önemine dikkat çekildiği, söz konusu toplantılarda alınan tedbirlerin hassasiyetle takip edilmesinin vurgulandığı dile getirilen açıklamada, "Evlatlarımızın huzur ve güven içinde eğitim alması, devletimizin en temel önceliklerindendir. Gayemiz, hiçbir anne babanın çocuğunu okula gönderirken endişe taşımamasıdır. Devletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde tüm kurumlarıyla görev başındadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bu acı hadiseler üzerinden provokasyon üretmeye, milletin ortak vicdanını zedelemeye, teyitsiz bilgi yaymaya, suçu ve suçluyu öven bir dil oluşturmaya çalışanlara karşı da hukukun çizdiği çerçevede gerekli işlemlerin kararlılıkla sürdürüleceği kaydedilen açıklamada, şunlar paylaşıldı:

"Dezenformasyonla mücadele ve doğru bilgilendirme, bu sürecin ayrılmaz bir parçasıdır. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi olayla ilgili bazı asılsız iddiaları yalanladı, resmi makamlar da kamuoyunun yalnızca teyitli açıklamaları esas alması çağrısında bulundu. Aziz milletimiz müsterih olsun. Çocuklarımızın güvenliği için gereken her adım atılacak, hiçbir ihmal alanı karşılıksız bırakılmayacak, hiçbir risk unsuru göz ardı edilmeyecektir. Hayatını kaybeden evlatlarımıza ve öğretmenimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."