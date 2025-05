İcra ve Borçta Artış Uyarısı

(ANKARA) - CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, " Türkiye'de her 4 kişiden biri icralık. Her gün ortalama 26 bin yurttaş icra dairesinin yolunu tutuyor. Bu mudur refah, bu mudur istikrar. Bu tabloya hala başarı diyen varsa, ya sarayın mutfağından dışarı adım atmamıştır ya da milletin sofrasındaki yangını görmezden gelmeyi seçmiştir" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, yaptığı yazılı açıklamada, 2025'in ilk 5 ayında icra dairelerine UYAP üzerinden gelen yeni dosya sayısının 4 milyon 24 bine ulaştığını, toplam derdest dosya sayısının ise 23 milyon 525 bine dayandığını ve bu sayının son 1 yılda net 1,5 milyon artış gösterdiğini belirtti. Kış, "Türkiye'de her 4 kişiden biri icralık. Her gün ortalama 26 bin yurttaş icra dairesinin yolunu tutuyor. Bu mudur refah? Bu mudur istikrar? Bu tabloya hala başarı diyen varsa, ya sarayın mutfağından dışarı adım atmamıştır ya da milletin sofrasındaki yangını görmezden gelmeyi seçmiştir" ifadelerini kullandı.

"Katlanan borç oldu, zam oldu, vergi oldu, zulüm oldu"

Kış, "Bu düzen halkın değil, sarayın düzeni. Başkanlık gelecek, her şey düzelecek dediler; her şey düzelmedi, her şey katlandı. Katlanan borç oldu, zam oldu, vergi oldu, zulüm oldu. Vatandaşların bankalara, finans kuruluşlarına, TOKİ'ye ve varlık yönetim şirketlerine olan toplam borcunun 4 trilyon 645 milyar liraya ulaştı. Bu borcun 2 trilyon 358 milyar lirası bireysel kredilerden, 2 trilyon 144 milyar lirası kredi kartlarından oluşuyor. Yılbaşından bu yana sadece icra takibine giren bireysel borçlarda 56 milyar liralık artış yaşandı. Artık kredi kartı borcu ödenemeyen bir lüks değil, temel gıda harcaması haline geldi" dedi.

" Mehmet Şimşek'in politikalarıyla temel ihtiyaçlar lüks oldu"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından uygulanan ekonomi politikalarının halkı yoksullaştırdığını belirten Gülcan Kış, şunları kaydetti:

"Ekonomi yönetimi üretimi değil faizi, halkı değil piyasayı koruyor. 19 Mart sonrası atılan adımlar bankaları daha da büyüttü ama vatandaşa yalnızca zam, vergi ve geçim sıkıntısı olarak geri döndü. Kur korumalı mevduatla milyarlarca lira servet aktardılar ama aynı anda emeklinin sofrasındaki ekmeği küçülttüler. Mehmet Şimşek'in politikalarıyla, zamlar yağmur gibi yağdı, faturalar ikiye katlandı, temel ihtiyaçlar lüks oldu. Bu ekonomi modeli halka sadece yük, yoksulluk ve icra getirdi. Başkanlık sistemiyle birlikte ne demişlerdi? Her şey düzelecek. Enflasyon düşecek, yatırım artacak, refah yükselecek. Ne oldu? Her şey katlandı! Katlanan; vatandaşın borcu, kredi faizi, gıda enflasyonu, icra dosyası… Yerinde sayan tek şey sarayın lüks harcamaları ve şatafatı."

"Halktan alınanı halka geri vereceğiz"

Kış, "Bu iktidar; emekliyi enflasyona ezdirip, bankalara teslim etti. Esnafı icra kıskacına, çiftçiyi borç batağına, gençleri umutsuzluğa mahküm etti. Ama biz susmayacağız. Bu kara düzeni değiştirecek, halktan alınanı halka geri vereceğiz. Bu düzen değişecek, halk kazanacak" ifadelerini kullandı.