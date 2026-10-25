İddiaya göre Afyon Sülümenli'de köy odasında tabancayla vurulan kişi yaşamını yitirdi

AFYONKARAHİSAR'ın Sülümenli beldesindeki köy odasında çıkan tartışmada tabancayla vurulan Kamil Eroğul hayatını kaybetti, şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında, Afyonkarahisar merkeze bağlı Sülümenli beldesindeki köy odasında meydana geldi. İddiaya göre; V.S. ile Kamil Eroğul arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. V.S., yanındaki ruhsatsız tabanca ile Eroğul'a ateş etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Eroğul'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Gözaltına alınan V.S. ifadesi için karakola götürüldü.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.