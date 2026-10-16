İddiaya göre Alanya\'da otelde düşen Polonyalı turist 5 gün sonra öldü, eşi tutuklandı

İddiaya göre Alanya'da otelde düşen Polonyalı turist 5 gün sonra öldü, eşi tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya Alanya'da otelde merdivenlerden düştüğü iddia edilen Polonyalı turist, 5 günlük tedaviye rağmen kurtarılamadı. Jandarma, turistin eşini gözaltına aldı; eşi 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan tutuklandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde otelde merdivenlerden düşerek ağır yaralandığı iddia edilen Polonya uyruklu turist, tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra hayatını kaybetti.
Payallar Mahallesi'ndeki bir otelde konaklayan Polonya uyruklu Pierks Tederetroehre Böhme (60), eşi Barbara Böhme (54) ile odasına çıktığı sırada merdivenlerden düştü.
Başını duvara çarparak ağır yaralanan Böhme, kaldırıldığı hastanede 5 gün süren tedavisinin ardından yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, Barbara Böhme'yi gözaltına aldı.
Adliyeye sevk edilen Böhme, "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?