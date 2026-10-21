İddiaya göre Fatih'te iki taksi şoförü yolcu yüzünden yumruklaştı, o anlar kamerada - Son Dakika
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İddiaya göre Fatih'te iki taksi şoförü yolcu yüzünden yumruklaştı, o anlar kamerada

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İddiaya göre Fatih Çemberlitaş Meydanı'nda yolcu alma meselesi yüzünden iki taksi şoförü yumruklaştı. Çevredekilerin müdahalesiyle son bulan kavga anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Fatih'te taksiciler arasında yaşanan yumruklu kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İddiaya göre, Çemberlitaş Meydanı'nda, yolcu alma meselesi nedeniyle iki taksi şoförü arasında kavga çıktı.

Yumruklu kavga çevredekilerin müdahalesiyle son buldu.

Kavga anları çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntüde iki taksi şoförünün birbirini yumrukladığı ve vatandaşların araya girerek tarafları ayırdığı anlar yer aldı.

Kaynak: AA
Cep Telefonu3. SayfaGüncelKavgaSon Dakika

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