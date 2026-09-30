İddiaya göre Meta, yapay zeka merkezlerini 'deney' sayıp 4 milyar $ vergi indirimi aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İddiaya göre Meta, yapay zeka merkezlerini 'deney' sayıp 4 milyar $ vergi indirimi aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

New York Times'ın 4 kişiye dayandırdığı habere göre Meta, IRS'e verdiği beyanda yapay zeka veri merkezlerini 'başarısızlıkla sonuçlanabilecek devasa bir deney' olarak bildirdi. Bu durumun şirketin 2025 vergi yükümlülüğünü yaklaşık 4 milyar dolar düşürdüğü iddia edildi.

ABD'li teknoloji şirketi Meta'nın, vergi beyanında "yapay zeka veri merkezlerinin başarısızlıkla sonuçlanabilecek devasa bir deney olduğunu" bildirdiği ve bu durumun, şirketin 2025 yılı vergi yükümlülüğünü yaklaşık 4 milyar dolar düşürdüğü iddia edildi.

New York Times gazetesinin piyasa kaynaklarından 4 kişiye dayandırdığı haberinde şirketin, ABD Gelir İdaresine (IRS) yaptığı vergi beyanında "yapay zeka veri merkezlerinin başarısızlıkla sonuçlanabilecek devasa bir deney olduğunu" bildirdiği aktarıldı.

Haberde, Meta'nın başka firmadan satın alınan çipler dahil "ticari açıdan başarısı kanıtlanmış işlemcileri" yapay zeka tesislerinde kullanıldıklarında "deneysel malzeme" olarak sınıflandırdığı aktarıldı.

IRS kayıtlarına göre söz konusu durumun, Meta'nın 2025 yılı vergi yükümlülüğünü yaklaşık 4 milyar dolar düşürdüğü kaydedilen haberde, şirketin IRS kaydında "halka açık şirketler arasında bu teşvikten en çok yararlanan kurum" olarak gösterildiği belirtildi.

Haberde, söz konusu stratejinin, 1980'lere dayalı bir vergi düzenlemesine dayandığı, standart ticari faaliyetler yerine "inovasyonu teşvik amaçlı" araştırmalarda kullanılan malzemeler için vergi kredisi sağladığı da aktarıldı.

Kaynak: AA
Yapay ZekaTeknolojiNew YorkEkonomiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yolcu uçağında kaçırılma kodu alarmı verildi İsrail’den ilk açıklama geldi Yolcu uçağında kaçırılma kodu alarmı verildi! İsrail'den ilk açıklama geldi
Doğubayazıt’taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı Doğubayazıt'taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı
Hasan Şaş’ın test sonucu belli oldu İfadesiyle çelişti Hasan Şaş'ın test sonucu belli oldu! İfadesiyle çelişti
İddia hayli vahim İşte “Kaçırıldı“ denilen uçaktan kan donduran görüntüler İddia hayli vahim! İşte "Kaçırıldı" denilen uçaktan kan donduran görüntüler
UEFA’dan Fatih Terim’e görev UEFA'dan Fatih Terim'e görev
Didem Soydan Bitcoin yatırımını 4 yıl unuttu Hesabı açınca büyük sürpriz yaşadı Didem Soydan Bitcoin yatırımını 4 yıl unuttu! Hesabı açınca büyük sürpriz yaşadı
16:01
Başsavcılık: TFF tesislerindeki VAR odasında herhangi bir inceleme yapılmadı
Başsavcılık: TFF tesislerindeki VAR odasında herhangi bir inceleme yapılmadı
15:49
T24 haber sitesi hakkında kapatma kararı
T24 haber sitesi hakkında kapatma kararı
15:26
Futbol dünyasını şoke eden ölüm Kulüp başkanını başından vurdular
Futbol dünyasını şoke eden ölüm! Kulüp başkanını başından vurdular
15:02
Yerli telefonun ismini Erdoğan belirleyecek 5 seçenek sunulacak
Yerli telefonun ismini Erdoğan belirleyecek! 5 seçenek sunulacak
14:55
Vinicius Junior öldürüldü mü Herkes aynı şeyi paylaşıyor
Vinicius Junior öldürüldü mü? Herkes aynı şeyi paylaşıyor
14:28
Fon soruşturmasında 5. dalga operasyon 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Fon soruşturmasında 5. dalga operasyon! 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2026 16:41:58. #7.12#
SON DAKİKA: İddiaya göre Meta, yapay zeka merkezlerini 'deney' sayıp 4 milyar $ vergi indirimi aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei