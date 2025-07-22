IDEF 2025 Fuarı İstanbul'da Başladı - Son Dakika
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IDEF 2025 Fuarı İstanbul'da Başladı

22.07.2025 10:58
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17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, 33 ülkeden katılımcılarla İstanbul'da düzenleniyor.

17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) kapılarını açtı.

Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu etkinliğe bu yıl 33 ülkeden bakan ve 120'nin üzerinde bakan yardımcısı, genelkurmay başkanı, kuvvet komutanı gibi heyet başkanları katılacak. 44 ülkeden gelen katılımcıların stant açtığı IDEF 2025'te 400'ün üzerinde uluslararası firma da ürünlerini sergileyecek.

Fuar kapsamında kara araçları kısmında ana muharebe tankları, zırhlı muharebe araçları, elektronik harp sistemleri, roket ve güdümlü füzeler, taktik balistik füzeler, hava savunma füzeleri ve insansız kara araçları (İKA) yer alıyor.

Hava araçları bölümünde ise sabit kanatlı platformlar, hava savunma sistemleri, elektronik harp teknolojileri, uydular, insansız hava araçları ve uçak motorları gibi ürünler bulunuyor.

Fuarın deniz araçları kısmında ise muharebe ve destek gemileri, sabit ve döner kanatlı platformlar, insansız su-üstü ve su-altı araçları (İSA) ve komuta, kontrol ve haberleşme sistemleri yer alıyor. Fuarda ayrıca güvenlik ve lojistik alanındaki teknolojiler de ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Bu yıl ana alan İstanbul Fuar Merkezi'nin yanı sıra Atatürk Havalimanı, Ataköy Marina ve WOW Kongre Merkezi olmak üzere 4 lokasyonda etkinliklere ev sahipliği yapacak IDEF 2025'in son 2 günü ise halka açık gerçekleştirilecek.

Fuar, 27 Temmuz'da sona erecek.

Kaynak: AA

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Güvenlik, istanbul, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel IDEF 2025 Fuarı İstanbul'da Başladı - Son Dakika

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