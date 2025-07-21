IDEF 2025 Hazırlıkları Tamamlandı - Son Dakika
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IDEF 2025 Hazırlıkları Tamamlandı

IDEF 2025 Hazırlıkları Tamamlandı
21.07.2025 19:31
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Görgün, IDEF 2025'in yarın İstanbul'da başlayacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın (IDEF 2025) açılışının yarın yapılacağını belirterek, "44 ülkeden IDEF 2025'e profesyonel olarak stantla katılan ülke var. 400'ün üzerinde uluslararası firma ürünlerini sergiliyor olacak." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu etkinlik, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda, KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde 22-27 Temmuz tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek.

Fuar hazırlıklarını yerinde takip eden Haluk Görgün, AA muhabirine açıklama yaptı.

IDEF 2025 hazırlıklarının 1,5 yıldır sürdüğünü ve ekibin gayet iyi çalıştığını belirten Görgün, "Yaklaşık 1000 kişilik bir ekip. Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfındaki arkadaşlarıma, Genel Müdürümüz Bilal Topçu'ya teşekkür etmek istiyorum. Çok emek sarf ettiler. Genel Müdürümüz en başından sonuna kadar tüm titizliğiyle bugüne gelene kadar çalıştı." dedi.

Görgün, bugün iki kez açılış seremonisiyle ilgili prova yapıldığını dile getirerek, her şeyin güzel göründüğünü, savunma sanayisinin Türkiye'nin yüz akı olduğunu söyledi.

"IDEF, uluslararası savunma fuarları arasında marka haline geldi"

Geliştirilen teknolojiler ve platformların Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra dost ve müttefik ülkelerin de ihtiyacını karşıladığını ifade eden Görgün, "Ürettiğimiz ürünler, teknolojileri, gelişmişlikleri, maliyetleri bakımından uluslararası alanda rekabet edilebilir seviyede. 180'nin üzerinde ülkeye 230'dan farklı ürünü ihraç ettik." diye konuştu.

Görgün, IDEF 2025'te birtakım yenilikler olduğuna işaret ederek, daha önce Beylikdüzü'nde düzenlenen fuarın bu yıl İstanbul Fuar Merkezi'nde yapılacağını dile getirdi.

İstanbul Fuar Merkezi'nin etrafındaki fırsatları da değerlendirdiklerini söyleyen Görgün, şöyle devam etti:

" Atatürk Havalimanı'nda açık alanda açılış seremonisini yapacağız. Hem kara araçlarımız hem de hava platformlarımız için geçiş törenleri düzenledik. Aynı zamanda Ataköy Marina'da bulunan 14 farklı platformumuza da açılış etkinliğinde yer vereceğiz. Fuar boyunca Atatürk Havalimanı'ndaki alanlar gerek C terminali gerek açık alan gerek Ataköy Marina'daki deniz platformlarımızın olduğu alan, ana merkez İstanbul Fuar Merkezi olmak üzere ring servisleri ile beraber sürekli etkileşimli şekilde ziyaretçilerimize açık olacak."

Görgün, IDEF'in uluslararası savunma fuarları arasında marka haline geldiğine ve ilk 5 arasında yer aldığına dikkati çekerek, uluslararası katılımın yine fazla olacağını dile getirdi.

33 ülkeden bakanların IDEF 2025'e katılacağını belirten Görgün, "120'nin üzerinde bakan yardımcısı, genelkurmay başkanı, kuvvet komutanı gibi heyet başkanları olacak. Tüm heyetlerin sayısına baktığımız zaman 1000'in üzerinde bir mahiyetle ziyaret ediyor olacaklar. 44 ülkeden IDEF 2025'e profesyonel olarak stantla katılan ülke var. 400'ün üzerinde uluslararası firma ürünlerini sergiliyor olacak." dedi.

"Dolu dolu geçecek bir fuara hazırız"

Görgün, böyle bir yüksek teknoloji etkinliğini İstanbul gibi dünya merkezi bir şehirde düzenlemenin insanları bir araya getirmek açısından önemli olduğunu vurgulayarak, "Ülkeler, son kullanıcılar, ihtiyaçlarını burada görüşüyor ve birtakım anlaşmaları, sözleşmeleri imzalıyor olacaklar. Biz de fuarın organizasyonunda bunu kolaylaştırmak adına dijital bir platform olan MEET@IDEF'i oluşturduk." ifadesini kullandı.

Bütün başvuruları çevrim içi sıraladıklarını ve önceki IDEF'te de benzerini yaptıklarını anlatan Görgün, şunları kaydetti:

"Geçen IDEF'te 5 binin üzerinde bir toplantı organize edilmişti. Bu sefer sanırım daha fazla olacak. Fuarımıza getirdiğimiz başka yeniliklerimiz de var. Fuar süresini 2 gün uzattık. Fuar, son 2 gün cumartesi ve pazar günlerinde bu işe ilgisi olan vatandaşlarımızın ziyaretine açık olacak.

Fuar süresince birtakım paneller, konuşmalar olacak. Fuarın üçüncü günü akşam Network Summit isimli bir etkinlik düzenleyeceğiz. Fuarın koşuşturmacası altında birbirleriyle görüşme fırsatı bulamayan insanları da sosyal bir ortamda bir araya getireceğiz. Dolu dolu geçecek bir fuara hazırız."

Görgün, IDEF 2025'in açılışının yarın yapılacağını belirterek, "Katılımcılar stantlarını önceden kurmaya başlamışlardı. Delegasyonlarımız da hafta sonu itibarıyla ülkemize geldi. IDEF 2025'in hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

Haluk Görgün, Teknoloji, Güvenlik, istanbul, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel IDEF 2025 Hazırlıkları Tamamlandı - Son Dakika

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