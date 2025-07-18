IDEF 2025\'te 1400\'den Fazla Firma Katılacak

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Genel Müdürü Bilal Topçu, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na (IDEF 2025) 900'ün üzerinde yerli ve 44 farklı ülkeden 400'ün üzerinde yabancı olmak üzere 1400'den fazla firma katılacağını belirterek, "Fuarımıza devlet davetlisi olarak da 99 ülke ve uluslararası kuruluştan, 219 heyet ve 937 heyet üyesi katılıyor." dedi.

Topçu, 22-27 Temmuz tarihlerinde yapılacak IDEF 2025 öncesinde, Savunma Sanayi Başkanlığı'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

TSKGV olarak IDEF hazırlıklarını 1,5 yıl önce başlattıklarını anımsatan Topçu, fuar alanı yerleşimi, etkinlik ve yabancı heyetlerin katılım planlaması gibi tüm süreçleri dijitalleştirerek, katılımcılara, heyetlere ve ziyaretçilere pratik ve kullanıcı dostu bir fuar deneyimi sunmak adına, fuar yönetim sistemi, katılımcı portalı yazılımları ve mobil uygulama hazırladıklarını anlattı.

Hazırlanma sürecinde, dünyadaki birçok prestijli savunma sanayisi fuarını gezdiklerini aktaran Topçu, farklı fuarları gözlemleyerek tecrübe aktarımında bulunmanın yanı sıra, yabancı firmalara yenilenen IDEF'i anlatma fırsatı bulduklarını dile getirdi.

"IDEF tüm profesyoneller için buluşma noktası"

Topçu, böylece IDEF'e uluslararası katılımları arttırdıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Savunma ve güvenlik alanlarında önemli bir tanıtım, pazarlama ve işbirliği platformu haline gelen IDEF, kara, deniz, havacılık, uzay, ulaşım, güvenlik, lojistik ve levazım alanlarında geniş bir yelpazede ürün ve çözümler sunan, dünya çapında önemli savunma kuruluşları, endüstriyel liderler, askeri personel ve savunma teknolojileriyle ilgilenen tüm profesyoneller için önemli bir buluşma noktasıdır. 900'ün üzerinde yerli ve 44 farklı ülkeden 400'ün üzerinde yabancı olmak üzere fuarımıza 1400'den fazla firma katılacak. Ayrıca fuarımıza devlet davetlisi olarak da 99 ülke ve uluslararası kuruluştan, 219 heyet ve 937 heyet üyesi katılıyor. ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN ve HAVELSAN yani 4 büyük vakıf şirketimiz, ilk defa bu fuarda tek bir salonda olmayacak. Bu şirketlerimizi, farklı salonlara ayırma kararı aldık. Buna diğer katılımcılarımızı da düşünerek, karar verdik. Bu vesilesiyle ziyaretçilerin ve heyetlerin sirkülasyonunun fuar alanına daha dengeli yayılacağına inanıyoruz."

Fuar kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler

Bilal Topçu, IDEF'in geleneksel etkinliklerinden biri olan gemi ziyaretlerinin, bu yıl IDEF Port adıyla Ataköy Marina'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

Topçu, fuarda 14 deniz platformu sergileneceğini, marinada küçük gemiler ve insansız deniz araçları, açık denizde de TCG Anadolu ve diğer savaş gemilerinin yer alacağını kaydetti.

Fuar süreci boyunca katılımcı firmaların, tematik salonlarda kendi ürünlerini sergileyeceğine dikkati çeken Topçu, hava, deniz ve kara araçları, elektronik sistemler, güvenlik, mühimmat, insansız sistemler için özel salonlar olacağını aktardı.

Topçu, fuar kapsamında katılımcı firma temsilcilerini ve heyetleri bir araya getirecek "Network Summit", üniversiteli gençlere ve startuplara yönelik olarak da "Defenders of Tomorrow" isimli bir etkinlik gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.