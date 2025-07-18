IDEF 2025'te 1400'den Fazla Firma Katılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

IDEF 2025'te 1400'den Fazla Firma Katılacak

IDEF 2025\'te 1400\'den Fazla Firma Katılacak
18.07.2025 15:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TSKGV, IDEF 2025'te 1400'den fazla firmanın katılacağını açıkladı; etkinlikler ve hazırlıklar sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Genel Müdürü Bilal Topçu, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na (IDEF 2025) 900'ün üzerinde yerli ve 44 farklı ülkeden 400'ün üzerinde yabancı olmak üzere 1400'den fazla firma katılacağını belirterek, "Fuarımıza devlet davetlisi olarak da 99 ülke ve uluslararası kuruluştan, 219 heyet ve 937 heyet üyesi katılıyor." dedi.

Topçu, 22-27 Temmuz tarihlerinde yapılacak IDEF 2025 öncesinde, Savunma Sanayi Başkanlığı'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

TSKGV olarak IDEF hazırlıklarını 1,5 yıl önce başlattıklarını anımsatan Topçu, fuar alanı yerleşimi, etkinlik ve yabancı heyetlerin katılım planlaması gibi tüm süreçleri dijitalleştirerek, katılımcılara, heyetlere ve ziyaretçilere pratik ve kullanıcı dostu bir fuar deneyimi sunmak adına, fuar yönetim sistemi, katılımcı portalı yazılımları ve mobil uygulama hazırladıklarını anlattı.

Hazırlanma sürecinde, dünyadaki birçok prestijli savunma sanayisi fuarını gezdiklerini aktaran Topçu, farklı fuarları gözlemleyerek tecrübe aktarımında bulunmanın yanı sıra, yabancı firmalara yenilenen IDEF'i anlatma fırsatı bulduklarını dile getirdi.

"IDEF tüm profesyoneller için buluşma noktası"

Topçu, böylece IDEF'e uluslararası katılımları arttırdıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Savunma ve güvenlik alanlarında önemli bir tanıtım, pazarlama ve işbirliği platformu haline gelen IDEF, kara, deniz, havacılık, uzay, ulaşım, güvenlik, lojistik ve levazım alanlarında geniş bir yelpazede ürün ve çözümler sunan, dünya çapında önemli savunma kuruluşları, endüstriyel liderler, askeri personel ve savunma teknolojileriyle ilgilenen tüm profesyoneller için önemli bir buluşma noktasıdır. 900'ün üzerinde yerli ve 44 farklı ülkeden 400'ün üzerinde yabancı olmak üzere fuarımıza 1400'den fazla firma katılacak. Ayrıca fuarımıza devlet davetlisi olarak da 99 ülke ve uluslararası kuruluştan, 219 heyet ve 937 heyet üyesi katılıyor. ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN ve HAVELSAN yani 4 büyük vakıf şirketimiz, ilk defa bu fuarda tek bir salonda olmayacak. Bu şirketlerimizi, farklı salonlara ayırma kararı aldık. Buna diğer katılımcılarımızı da düşünerek, karar verdik. Bu vesilesiyle ziyaretçilerin ve heyetlerin sirkülasyonunun fuar alanına daha dengeli yayılacağına inanıyoruz."

Fuar kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler

Bilal Topçu, IDEF'in geleneksel etkinliklerinden biri olan gemi ziyaretlerinin, bu yıl IDEF Port adıyla Ataköy Marina'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

Topçu, fuarda 14 deniz platformu sergileneceğini, marinada küçük gemiler ve insansız deniz araçları, açık denizde de TCG Anadolu ve diğer savaş gemilerinin yer alacağını kaydetti.

Fuar süreci boyunca katılımcı firmaların, tematik salonlarda kendi ürünlerini sergileyeceğine dikkati çeken Topçu, hava, deniz ve kara araçları, elektronik sistemler, güvenlik, mühimmat, insansız sistemler için özel salonlar olacağını aktardı.

Topçu, fuar kapsamında katılımcı firma temsilcilerini ve heyetleri bir araya getirecek "Network Summit", üniversiteli gençlere ve startuplara yönelik olarak da "Defenders of Tomorrow" isimli bir etkinlik gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, Bilal Topçu, Denizcilik, Havacılık, Teknoloji, Güvenlik, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel IDEF 2025'te 1400'den Fazla Firma Katılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi
Wanda Nara itiraf etti Yeni sevgilisi de dünyaca ünlü futbolcu Wanda Nara itiraf etti! Yeni sevgilisi de dünyaca ünlü futbolcu
Kıyafeti yüzünden ilk staj gününde eve yollanan genç, kombinini paylaştı Kıyafeti yüzünden ilk staj gününde eve yollanan genç, kombinini paylaştı
Taş ocağında gerçekleştirilen patlamalarda savrulan taşlardan canlarını zor kurtardılar Taş ocağında gerçekleştirilen patlamalarda savrulan taşlardan canlarını zor kurtardılar
Netanyahu’dan Suriye’ye tehdit: Şam’ın güneyine geçmelerine izin vermeyeceğiz Netanyahu'dan Suriye'ye tehdit: Şam'ın güneyine geçmelerine izin vermeyeceğiz
Yunanistan’da skandal karar Okul kitaplarından Filistinli çocuklarla ilgili bölüm kaldırıldı Yunanistan'da skandal karar! Okul kitaplarından Filistinli çocuklarla ilgili bölüm kaldırıldı
Gazi polis memuruna yumruk atıp tişörtünü yırttı Gazi polis memuruna yumruk atıp tişörtünü yırttı
Allan Saint-Maximin geri dönüyor Allan Saint-Maximin geri dönüyor
Trabzonspor’da Onuachu şoku Sahadan sekerek ayrıldı Trabzonspor'da Onuachu şoku! Sahadan sekerek ayrıldı
Yıllık 2.5 milyon euro maaş istiyordu, Ali Sowe 3 yıllık imzayı attı Yıllık 2.5 milyon euro maaş istiyordu, Ali Sowe 3 yıllık imzayı attı
CHP, 39. Olağan Kurultay takvimini başlattı CHP, 39. Olağan Kurultay takvimini başlattı

15:28
Ankara’da bir binada yangın Mahsur kalanlar var
Ankara'da bir binada yangın! Mahsur kalanlar var
14:40
Bomba iddia: Üç eski isim kabineye geri dönüyor
Bomba iddia: Üç eski isim kabineye geri dönüyor
13:17
Türkiye’nin Suriye planı Bu olasılık gerçekleşirse askeri seçenek devreye girecek
Türkiye'nin Suriye planı! Bu olasılık gerçekleşirse askeri seçenek devreye girecek
20:28
Tarihi hata UEFA’ya yanlış mail attılar, Avrupa Ligi’nden men edildiler
Tarihi hata! UEFA'ya yanlış mail attılar, Avrupa Ligi'nden men edildiler
20:10
Erdoğan’dan memurlara müjde Yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor
Erdoğan'dan memurlara müjde! Yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor
20:09
Leros Adası’nda rahatsızlanan gazeteci Hasan Cemal, Bodrum’a getirildi
Leros Adası'nda rahatsızlanan gazeteci Hasan Cemal, Bodrum'a getirildi
20:02
Erdoğan’dan Kabine sonrası “Suriye“ mesajı
Erdoğan'dan Kabine sonrası "Suriye" mesajı
19:46
20 yıl önce raylarda cesedi bulunan Gönül’ün öldürüldüğü ortaya çıktı
20 yıl önce raylarda cesedi bulunan Gönül'ün öldürüldüğü ortaya çıktı
19:42
Real Madridli yıldız Galatasaray’a önerildi
Real Madridli yıldız Galatasaray'a önerildi
19:35
LGS tartışmalarına Erdoğan da katıldı Kabine sonrası muhalefete zehir zemberek sözler
LGS tartışmalarına Erdoğan da katıldı! Kabine sonrası muhalefete zehir zemberek sözler
19:25
9.1 milyon euro’ya transfer olmuştu Çaykur Rizespor imzayı attırıyor
9.1 milyon euro'ya transfer olmuştu! Çaykur Rizespor imzayı attırıyor
18:49
Ayşenur Tokyaz’ın katil zanlısı, eski eşinin ölümünde de cinayetten yargılanıyormuş
Ayşenur Tokyaz'ın katil zanlısı, eski eşinin ölümünde de cinayetten yargılanıyormuş
18:29
CHP, 39. Olağan Kurultay takvimini başlattı
CHP, 39. Olağan Kurultay takvimini başlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2025 15:57:17. #7.13#
SON DAKİKA: IDEF 2025'te 1400'den Fazla Firma Katılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.