İdil\'de Hurda Merkezinde Yangın

Şırnak'ın İdil ilçesinde hurda toplama merkezinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yukarı Mahalle'de bulunan hurda toplama merkezinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Yangın nedeniyle hurda toplama merkezinde hasar oluştu.
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