İdil'de Otomobil Yaya Çarptı

ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde otomobilin çarptığı 2 yayanın yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün İdil ilçesi Alanya Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil, refüje çıkıp yola tekrar indikten sonra 2 yayaya ardından da otomobile çarptı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Sürücü ifadesi için emniyete götürülürken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Haber ve Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,
