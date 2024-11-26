İdlib’de Saldırı: 3 Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İdlib’de Saldırı: 3 Çocuk Hayatını Kaybetti

Esed rejimi ve İran destekli grupların İdlib'e düzenlediği saldırıda 3 çocuk öldü, 15 sivil yaralandı.

26.11.2024 20:47
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Suriye'de Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, İdlib'deki sivil yerleşim bölgelerine düzenlediği saldırılarda 3 çocuk hayatını kaybetti, 15 sivil yaralandı.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, İdlib'in güneybatısındaki Maarratünnuman ilçesinde konuşlu Esed rejimi ordusuyla İran destekli yabancı terörist gruplar, İdlib'in güneyindeki Eriha ilçesine karadan karaya atış yapan silahlarla saldırı düzenledi.

Saldırıda, 3 çocuk hayatını kaybederken, yaralanan 15 sivil de çevredeki hastanelere sevk edildi.???????

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Suriye yönetiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar almıştı.

Şam yönetimi, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip, 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yönelmişti.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlenmişti. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 yıllarında saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: AA

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