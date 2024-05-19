İdlib\'te Firik Üretimi, Sivillere İş İmkanı Sağlıyor

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AHMET KARAAHMET/MEHMET BURAK KARACAOĞLU - Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde firik üreticiliği, Beşşar Esed rejimi güçlerince zorla yerinden edilen sivillere iş imkanı sağlıyor.

Tarihi yüzyıllar öncesine dayanan geleneksel bir meslek olan firik üreticiliği, modern zamanda da varlığını sürdürerek hem geçim kaynağı hem de kültürel miras olarak önem kazanıyor.

İdlib'nin güneyindeki M4 yolunda firik üretim işlemi, öncelikle buğday başaklarının özel bıçaklı biçerdöverle veya elle kesilmesiyle başlıyor.

Kesilen buğday başakları, güneş altında kurumaya bırakılıyor ve ardından kontrollü bir şekilde yakılıyor. Daha sonra, yakılan buğday başakları elenerek, tanelerin yanma artıklarından ve samandan ayrılması sağlanıyor. Firik böylelikle satışa hazır hale getiriliyor.

Firik üreticisi Halid Musa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Firik hasadında çok sayıda sivile iş imkanı sağladıklarını söyledi.

Firik üretim döneminin 20 Mayıs'ta başladığını ve 20 gün sürdüğünü ifade eden Musa, "İdlib'de firik bulgur üretimi meşhurdur. Her yıl herkes bu dönemi sabırsızlıkla bekliyor. Firik hasadından işçiler ve tüccarlar herkes faydalanır." dedi.

Firik üretiminin, Esed rejim güçlerince zorla yerinden edilen sivillere ekmek kapısı olduğunu dile getiren Musa, "Yarım gün çalışan kadın işçinin günlük ücreti 150, saat 21.00'e kadar çalışan erkek işçinin günlük ücreti de 320 Türk lirası." ifadelerini kullandı.

Firik üreticisi Abdulkerim Musa da her sabah işe saat 05.00'te başladıklarını söyledi.

Arabalara yüklü buğday başaklarını asfalt yola yaydıklarını söyleyen Musa, "Öğle saatlerine kadar kurutuyoruz. Öğleden sonra yakma işlemine başlıyoruz. İşin zorluğu yüksek sıcaklıkta çalışmak. Sıcakta yanma tehlikesi ile karşı karşıya kalıyoruz." dedi.