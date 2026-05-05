İDOB'dan Gençlik Konseri

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), köklü kültürel mirasını evrensel sanat diliyle harmanladığı "Gençlik Konseri" ile sanatseverlerin karşısına çıkacak.

İDOB'dan yapılan açıklamaya göre, 5 Mayıs'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilecek etkinlikte, deneyimli solistlerle son yıllarda ödül alan genç sesler aynı sahnede bir araya gelecek.

Genç kuşağın başarılı keman sanatçılarından Veriko Tchumburidze'nin de yer alacağı konser, Alman orkestra şefi Stephan Frucht'un yönetiminde gerçekleştirilecek.

Sanatçılar, Georges Bizet'ten Wolfgang Amadeus Mozart'a, Giuseppe Verdi'den Giacomo Puccini'ye uzanan geniş bir yelpazede, dünya klasik müzik ve opera literatüründen eserleri dinleyicilerle buluşturacak.