Anadolu'nun köklü uygarlıklarından Lidya Krallığı'nın son dönemini konu alan Edusa Operası, çağdaş sahneleme anlayışıyla İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından yeniden sahnelenecek.

Önceki sezon dünya prömiyeri gerçekleştirilen ve İDOB repertuvarında yerini alan eser 26 ve 28 Kasım ile 10 ve 12 Aralık'ta Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Sahnesi'nde izlenebilecek.

Güldiyar Tanrıdağlı'nın müziğini bestelediği, Prof. Dr. İskender Pala'nın librettosunu kaleme aldığı Edusa, bir toplumun gerçek gücünün sahip olduğu topraklar, zenginlikler veya siyasi iktidardan çok, kuşaktan kuşağa aktardığı kültürel miras ve değerlerde saklı olduğu düşüncesini işliyor. Eser, adalet, toplumsal düzen ve etik değerler üzerinden uygarlıkların kalıcılığını sorguluyor.

Edusa Operası, Lidya Krallığı'nın son dönemindeki siyasi mücadeleleri, Pers tehdidini ve insan ilişkilerini müzik ve sahne sanatlarının anlatım gücüyle ele alıyor.

Rejisör Caner Akın'ın sahneye koyduğu eser, geleneksel opera anlatımını çağdaş ve deneysel sahneleme teknikleriyle buluşturuyor. Dekor, kostüm, ışık ve video tasarımlarının bütünlüğüyle şekillenen görsel anlatım, Lidya'nın tarihsel dünyasını bugünün sahnesine taşıyor.

Büyük bir sanatçı kadrosu eserde sahnede olacak

Gösteride İDOB orkestrasını İbrahim Yazıcı yönetecek. İDOB korosunu ise Anıl Aydın hazırlıyor.

Temsillerde Edusa rolünü Gülbin Günay ile Evren Işık Yasemin, Halludas rolünü Mert Süngü ile Ufuk Toker, Krezüs rolünü Göktuğ Alpaşar ile Gökhan Ürben, Namirek rolünü Nesrin Gönüldağ ile Asude Karayavuz, Kyros rolünü Yoel Keşap ile Hüseyin Likos, Solon rolünü Caner Akgün ile Kevork Tavityan, Karuna rolünü Barbora Hitay ile Deniz Likos, Kufu rolünü Berk Dalkılıç ile Bülent Külekçi, Aryan rolünü Alper Göçeri ile Murat Güney, Nakata rolünü Kenan Dağaşan ile Emre Güngör, Mehte rolünü Burak Kul ile Talip Savranbaşı, Sandanis rolünü Arda Durgut ile Ufuk Karakoç, Aryenis rolünü Efe Doğrukul ile Bahadır Özkoca, Soytarı rolünü Uğur Etiler ile Okan Fidan, Muhafız rolünü Mehmet Tükel Acar ile Talip Savranbaşı, Ulak rolünü Fuat Kılıç Aslan ile Mehmet Eminhan Turgut dönüşümlü olarak üstlenecek.

Eserin dekor ve görsel tasarımı Efter Tunç'a, kostüm tasarımı Olcay Engin Kaymaz'a, ışık tasarımı Cem Yılmazer'e, video tasarımı Aisha Hajiyeva'ya, koreografisi Berk Sarıbay'a ait.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi bale ve modern dans sanatçıları da eserin geniş kadrosunda yer alacak.