İdrar Kaçırma Sorunu Kadınlarda Sık Görülüyor ve Tedavi Edilebiliyor

29.04.2026 06:39
Mesane kontrolünün kaybıyla kendini gösteren idrar kaçırma, kadınlarda yaygın ancak utanç nedeniyle gizlenen bir sorun. Prof. Dr. Cem İyibozkurt, nedenlerini, belirtilerini ve tedavi yollarını anlattı.

İdrar kaçırma (inkontinans), genellikle kadınlarda görülen ve utanç nedeniyle doktora başvurulmayan bir sorundur. Her iki kadından biri hayatının bir döneminde bu sorunu yaşar. Belirtileri arasında hapşırma, gülme veya ani sıkışma ile idrar sızıntısı yer alır. Nedenleri arasında pelvik taban kaslarının zayıflaması, sinir hasarı, pelvik organ sarkmaları, menopoz, gebelik/doğum, obezite, idrar yolu enfeksiyonları, bazı ilaçlar ve kabızlık sayılabilir.

Teşhis genellikle tesadüfen konur; doktor belirtiler ve tıbbi geçmişle kolayca teşhis edebilir. İdrar kaçırma türleri arasında acil idrara çıkma ihtiyacı (aşırı aktif mesane), stresle idrar kaçırma (gülme, öksürme gibi aktivitelerle) ve karma tip bulunur. Yaşlanma riski artırsa da bu doğal bir süreç değildir ve tedavisi mümkündür.

Sorun, hijyen endişesi ve koku korkusuyla sosyal izolasyona, depresyona ve anksiyeteye yol açabilir. Tedavi yöntemleri arasında yaşam tarzı değişiklikleri (sıvı kısıtlaması, kilo verme), pelvik taban egzersizleri (Kegel), ilaç tedavisi ve ameliyat bulunur.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Güncel, Son Dakika

