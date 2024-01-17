İdris Nebi Hatipoğlu, ESİMDER\'i ziyaret etti

Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı İdris Nebi Hatipoğlu, Eskişehir İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği'ne (ESİMDER) ziyarette bulundu.

Dernek yöneticileriyle kentin trafik, kentsel dönüşüm ve sosyal belediyecilik alanlarındaki sorunların çözümü için görüş alışverişinde bulunan Hatipoğlu, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"AK Parti Eskişehir İl Başkanımız Sayın Süleyman Reyhan ile ESİMDER'e gerçekleştirdiğimiz ziyarette, Dernek Başkanı Mustafa Özkan Bey ve değerli üyelerle kahvaltıda buluşup fikir alışverişinde bulunduk. Bu çerçevede Eskişehir'in trafik, kentsel dönüşüm ve sosyal belediyecilik alanlarındaki sorunları ile eksiklerine olan çözümlerimizi konuştuk. Seçimi kazanacağımıza olan inancımız tam, hemşehrilerimizin desteğini sürekli hissediyoruz. Misafirperverlikleri ve nazik ev sahiplikleri için dernek başkanımıza ve tüm üyelere şükranlarımı sunuyorum."