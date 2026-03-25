İDT'den 23 Nisan'a Özel Oyunlar

25.03.2026 17:04
İstanbul Devlet Tiyatrosu, 23 Nisan'da çocuklar için birçok eğlenceli oyun sunacak.

İstanbul Devlet Tiyatrosu (İDT), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel birçok oyunu çocuklarla buluşturacak.

Mecidiyeköy Büyük Sahne'de 21-25 Nisan'da "Park" oyunu gösterilecek. Oyun, sözsüz ve maskeli anlatımıyla, şehir hayatının griliği içinde unutulmuş bir parkta, dostluğu yeniden keşfeden 3 çocuğun hikayesini sahneye taşıyor.

Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de 21-25 Nisan'da "Çöp Canavarı" çocukların beğenisine sunulacak. Karagöz ve Hacivat'ın geleneksel gölge oyunu estetiğini çevre bilinciyle buluşturmayı hedefleyen oyunda, Karagöz'ün denize attığı çöplerin ardından ortaya çıkan öfkeli "Çöpçü Balığı" ile yüzleşmesi işleniyor. Oyunla, doğayı koruma mesajı mizahın diliyle çocuklara ulaştırılıyor.

"Oh Ne Ala Memleket" ilk kez izleyiciyle buluşacak"

Şermin Yaşar'ın yazdığı, Cenk Türkkanı'nın oyunlaştırdığı, Elif Erdal'ın rejisörlüğünü üstlendiği, "Romandan Sahneye Projesi" kapsamındaki çocuk oyunu "Oh Ne Ala Memleket", 23 Nisan'da Küçükçekmece Belediyesi Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde ilk kez izleyiciyle buluşacak.

Paranın, emeğin ve dürüstlüğün hikayesini bir çocuğun gözünden anlatan oyun, 24-26 Nisan'da da sahnelenecek.

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) 24-26 Nisan'da sahneye koyulacak "Kırmızı Küre" oyunuyla, meraklı bir çocuk olan Ester'in, havada asılı duran gizemli bir küreyle başlayan keşif yolculuğu anlatılacak. Yetişkinlerin sorularına karşı kendi deneyimlerinin peşinden giden Ester'in hikayesi, çocukları kendi sorularını sormaya cesaretlendirmeyi amaçlıyor.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
