IEA Üyesi Ülke Sayısı Artıyor

19.02.2026 18:08
IEA Başkanı Birol, yeni üyelerin katılımını ve ajansın enerji tartışmalarındaki rolünü vurguladı.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, ajansa üye olan ülke sayısındaki artışa dikkati çekerek, IEA'nın küresel enerji tartışmalarının kalbinde olduğunu belirtti.

IEA Başkanı Birol, Fransa'nın başkenti Paris'te, IEA Bakanlar Toplantısının kapanışında konuştu.

Zirvenin çok önemli çıktılarının olduğunu dile getiren Birol, bu toplantı ile IEA'nın "küresel enerji tartışmalarının kalbinde yer aldığının" teyit edildiğini söyledi.

Ajans ile dört ülke arasında kurumsal bağların kurulmasını, toplantının en önemli sonuçları arasında niteleyen Birol, bu bağlamda Kolombiya'nın IEA'nın 33. tam üyesi olduğunu, Brezilya'nın tam üyelik sürecinin başlatıldığını, Vietnam'ın ortak üyelik talebinin kabul edildiğini ve Hindistan'ın ajansa tam üyelik sürecinde son aşamaya geldiğini kaydetti.

Birol, bu ülkelerin ajans ile kurumsal bağlar kurmasının, enerji yönetişimi açısından oldukça önemli olduğunu ifade etti.

IEA'nın bütün enerji kaynakları üzerinde çalıştığını dile getiren Birol, 10 yıl önce IEA ülkelerinin küresel enerji kullanımındaki payının yüzde 38 olduğunu, bugün ise bu oranın yüzde 80'in üzerine çıktığını vurguladı.

Başkan Birol, Temiz Pişirme İttifakı'nın (CCA), IEA bünyesinde yer aldığını duyurarak, bu alandaki çalışmaları için hükümetlere teşekkür etti.

Toplantı kapsamında kritik minerallerle ilgili ortak bir bildirinin yayımlanmasını da memnuniyetle karşılayan Birol, bu bildirinin, kritik minerallerin önemini vurgulamakla birlikte IEA'nın bu alandaki yetkisini genişlettiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

