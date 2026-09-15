İETT, Bakırköy'de halk otobüsünde çıkan yangında yolcu etkilenmediğini açıkladı - Son Dakika
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İETT, Bakırköy'de halk otobüsünde çıkan yangında yolcu etkilenmediğini açıkladı

İETT, Bakırköy\'de halk otobüsünde çıkan yangında yolcu etkilenmediğini açıkladı
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İETT, Bakırköy D-100 Karayolu yan yolda 98 Fenertepe-Bakırköy hattında görev yapan özel halk otobüsünün motor kısmında çıkan yangında etkilenen yolcu olmadığını bildirdi. Kurum, olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

(İSTANBUL) - İETT, Bakırköy D-100 Karayolu yan yolda halk otobüsünün motor kısmının yandığı olayda etkilenen yolcu bulunmadığını bildirdi.

Bakırköy, D100 Karayolu, yan yolda seferini gerçekleştiren halk otobüsünün motor kısmanda yangın çıktı. Yangın kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangınla ilgili olarak İETT'den yapılan yazılı açıklamada şu satırlara yer verildi:

"15 Eylül 2026 tarihinde 98 Fenertepe - Bakırköy hattında görev yapan İstanbul Halk Otobüsleri Kooperatifi'ne ait özel halk otobüsünün motor kısmında yanma meydana gelmiş ve itfaiye ekiplerince söndürülmüştür. Söz konusu olaydan etkilenen herhangi bir yolcu bulunmamaktadır. Kurumumuzca söz konusu olayla ile ilgili gerekli idari soruşturma başlatılmıştır"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İETT, Bakırköy'de halk otobüsünde çıkan yangında yolcu etkilenmediğini açıkladı - Son Dakika

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