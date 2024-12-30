İETT'den Kaptanlara İngilizce ve Stres Yönetimi Eğitimi - Son Dakika
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İETT'den Kaptanlara İngilizce ve Stres Yönetimi Eğitimi

İETT, kaptanlarına İngilizce dil eğitimi ve empati-stres yönetimi programı başlatıyor.

30.12.2024 17:08
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(İSTANBUL) - İETT, İstanbul'un özellikle merkezi ve turistik bölgelerinde görev yapan kaptanlarına özel İngilizce dil eğitimine başlıyor. İETT kaptanları aynı zamanda, görev sırasında her türlü sıra dışı olaya daha hazır olabilmeleri amacıyla empati ve stres yönetimi konusunda da eğitim alacak.

Günlük yaklaşık 5 milyon yolculuk ile Avrupa'nın 27 ülkesinden daha fazla bir nüfusu taşıyan İETT, yeni bir uygulama hayata geçiriyor. İETT, İstanbul'un en turistik bölgeleri olan Adalar, Taksim, Beşiktaş ve Kadıköy gibi önemli ve yoğun bölgelerde görev yapan kaptanlar ile durak ve peronlarda görev yapan saha personellerinin İngilizce bilgisinin gelişmesi için eğitimlere başlıyor. Eğitimler, İstinye Üniversitesi ile yapılan işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilecek.

Kaptanlara empati ve stres yönetimi konusunda eğitim

Proje kapsamında, İETT kaptanlarının, görev sırasında her türlü sıra dışı olaya daha hazır olabilmeleri, empati ve stres yönetimi konusunda çok daha güçlü olabilmeleri için uzman psikologlarından ve akademisyenlerden birebir olarak eğitim almaları da sağlanmış olacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İETT'den Kaptanlara İngilizce ve Stres Yönetimi Eğitimi - Son Dakika

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