İETT'den yapılan açıklamada, Küçükçekmece'de meydana gelen metrobüs kazasının sebebi açıklandı - Son Dakika
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İETT'den yapılan açıklamada, Küçükçekmece'de meydana gelen metrobüs kazasının sebebi açıklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşu İETT, Küçükçekmece'de meydana gelen metrobüs kazasının sebebinin, metrobüs şoförünün uyarı işaretlerini geç fark ederek ani ters manevra yapması olduğunu açıkladı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 50 kişi yaralandı.

29.08.2024 19:17
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşu İETT, Küçükçekmece'de 2 metrobüsün çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü, 50 kişinin yaralandığı kazanın, metrobüs şoförünün "Beyaz Yol" çalışmasında uyarı işaretlerini geç fark ederek ani ters manevra yapmasıyla gerçekleştiğinin değerlendirildiğini bildirdi.

İETT'den yapılan yazılı açıklamada, metrobüs hattında yaşanan trafik kazasında 1 yolcunun hayatını kaybettiği hatırlatılarak, "Yaralanan yolcularımızın çoğu ayakta tedavileri yapılarak sağlık kuruluşlarından taburcu edilmiştir. Hayati tehlikesi bulunan herhangi bir yolcumuz bulunmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Kazanın sebebiyle ilgili ilk inceleme sonuçlarına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlk incelemelere göre kaza sebebi; metrobüs hattının yolunu tamamen yenilemek için yürütülmekte olan 'Beyaz Yol' çalışmaları sırasında, yol ayrım yerini şoförlere gösteren İETT denetim aracını (beyaz binek otomobil) ve diğer uyarıcı işaret ve dubaları ilgili metrobüs şoförünün geç fark etmesi ve ani ters manevra yapması olarak değerlendirilmektedir."

Açıklamada, kazadan önce tüm metrobüs araçlarının aynı yol ayrımından geçişlerini güvenle yaptığı belirtilerek, "Kaza ile ilgili teknik ve idari soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Yaralanan yolcularımız ile İBB ve İETT birimlerimiz yakinen ilgilenmektedir. Vefat eden yolcumuza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diler, yaralılara acil şifalar dileriz." denildi.

Kaynak: AA

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