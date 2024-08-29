İETT'den Yenibosna-Sefaköy Metrobüs Kazası Açıklaması

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(İSTANBUL) - İETT'den, Yenibosna- Sefaköy arasında bu sabah meydana gelen metrobüs kazasıyla ilgili yapılan açıklamada, 1 kişinin yaşamını yitirdiği kazada yaralanan yolcuların çoğunun ayakta tedavi edilerek taburcu edildiği belirtildi. Metrobüs kazasından hemen önce bölgeden güvenli bir şekilde geçen metrobüslerin görüntüsünü de paylaşan İETT, kazaya şoförün uyarıcı işaretlerini, denetim aracını geç görmesinin ve aniden ters manevra yapmasının neden olduğunu bildirdi.

Asfalt yenileme çalışmalarının devam ettiği metrobüs hattının Yenibosna-Sefaköy arasında bu sabah meydana gelen metrobüs kazasıyla ilgili İETT'den açıklama yapıldı. İETT'nin açıklaması şöyle:

"29 Ağustos 2024 Perşembe günü, metrobüs hattında yaşanan trafik kazası sebebiyle 1 yolcumuz vefat etmiş, yaralanan yolcularımızın çoğu ayakta tedavileri yapılarak sağlık kuruluşlarından taburcu edilmiştir. Hayati tehlikesi bulunan herhangi bir yolcumuz bulunmamaktadır.

"Kazadan önce de tüm metrobüs araçları aynı yol ayrımından geçişlerini güvenle yapmışlardır"

İlk incelemelere göre kaza sebebinin; metrobüs hattının yolunu tamamen yenilemek için yürütülmekte olan Beyaz Yol Çalışmaları sırasında, yol ayrım yerini şoförlere gösteren İETT Denetim Aracını (beyaz binek otomobil) ve diğer uyarıcı işaret ve dubaları, ilgili metrobüs şoförünün geç farketmesi ve ani ters manevra yapması olarak değerlendirilmektedir. Nitekim kazadan önce de tüm metrobüs araçları aynı yol ayrımından geçişlerini güvenle yapmışlardır.

Kaza ile ilgili teknik ve idari soruşturma titizlilikle sürdürülmektedir. Yaralanan yolcularımız ile İBB ve İETT birimlerimiz yakinen ilgilenmektedir. Vefat eden yolcumuza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diler, yaralılara acil şifalar dileriz."