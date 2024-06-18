İETT, İstanbulluların hizmetine 35 yeni otobüsü daha sundu - Son Dakika
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İETT, İstanbulluların hizmetine 35 yeni otobüsü daha sundu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşu İETT, filosunu güçlendirmek ve gençleştirmek için 35 yeni otobüsü daha İstanbulluların hizmetine sundu. İETT tarafından gerçekleştirilen toplu ulaşımın büyük bir kısmı otobüs, metrobüs, nostaljik tramvay ve tarihi tünel ile sağlanıyor. Yeni otobüsler, güçlü, konforlu ve yeni nesil güvenli ulaşım sistemlerine sahip.

18.06.2024 15:47
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(İSTANBUL)- Filosunu güçlendirmek ve gençleştirmek için yatırımlarına devam eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşu İETT, 35 yeni otobüsü daha İstanbulluların hizmetine sundu.

İstanbul'un toplu ulaşımının yaklaşık yüzde 54'ü otobüs, metrobüs, nostaljik tramvay ve tarihi tünel ile İETT tarafından gerçekleştiriliyor. Bir günde 832 farklı hatta günlük 62 bin sefer yapılarak 1 milyon 255 bin km yol kat ediliyor ve 5 milyon yolculuğun gerçekleştirilmesi sağlanıyor.

İETT, yeni araç yatırımlarına da hızla devam ediyor. Bu çerçevede alımı gerçekleştirilen yerli üretim, güçlü, konforlu, kamera ayna sistemlerine ve yeni nesil güvenli ulaşım sistemlerine sahip 35 otobüs daha hizmete alınarak Kurban Bayramı'nda seferlere başlatıldı.

Böylece son bir yılda alımı yapılan 150 otobüsün 90 tanesi seferlere başlamış oldu.

Kaynak: ANKA

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