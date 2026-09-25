İETT, Neşet Ertaş\'ın vefatının 14. yılında metrobüs ve otobüsleri özel tasarladı

İstanbul'da, halk ozanı Neşet Ertaş'ın vefatının 14. yılı dolayısıyla sözleri ve fotoğraflarına yer verilen otobüsler yollara çıkarken, sanatçının ezgileri de nostaljik hatlarda çalınmaya başladı.

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmelerinden (İETT) yapılan açıklamada, Ertaş'ın anısına, bir saygı etkinliği başlatıldığı kaydedildi.

Ertaş'ın sözleri ve fotoğraflarıyla özel tasarlanan metrobüs ve otobüslerin İstanbul yollarında hizmete alındığı belirtilen açıklamada, İstiklal Caddesi'ndeki nostaljik tramvay ile Karaköy-Beyoğlu Tarihi Tüneli'nde de usta sanatçının hafızalara kazınan ezgilerinin çalınmaya başladığı bildirildi.

Açıklamada, halk ozanı Neşet Ertaş'ın hatırasına özel tasarlanan otobüslerin, yıl boyu kentin birçok bölgesinde hizmet vermeyi sürdüreceği ifade edildi.