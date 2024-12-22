İETT Otobüsü Kazası: 5 Araç Karıştı, Yaralı Yok - Son Dakika
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İETT Otobüsü Kazası: 5 Araç Karıştı, Yaralı Yok

İETT Otobüsü Kazası: 5 Araç Karıştı, Yaralı Yok

Fatih'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, seyir halindeki hafif ticari araç ve park halindeki başka iki araca çarptı. Kazada yaralanan kimse olmadı.

22.12.2024 12:18  Güncelleme: 12:23
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Vehbi DEMİR- Utku Can SÖNMEZ/ İSTANBUL, - FATİH'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, seyir halindeki 1 hafif ticari araç ile park halindeki başka bir İETT otobüsü ve 2 otomobile çarptı. Toplam 5 aracın karıştığı kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza saat 08.00 sıralarında Şehremini Mahallesi Turgut Özal Millet Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 NL 5347 plakalı İETT otobüsü, ara sokaktan caddeye bağlanmak için yoğun müsait olmasını bekleyen Doğan Yağan idaresindeki 34 NFS 40 plakalı hafif ticari araca çarparak kaldırıma çıktı. Duramayan otobüs, park halindeki 34 HO 2246 plakalı başka bir İETT otobüsüne ve park halindeki 2 araca daha çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrollerinde kazada yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan kaza bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsünün, ara sokaktan caddeye bağlanmak için bekleyen hafif ticari araca çarparak kaldırıma çıktığı anlar yer alıyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İETT Otobüsü Kazası: 5 Araç Karıştı, Yaralı Yok - Son Dakika

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