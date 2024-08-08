İETT Otobüsü Motosiklete Çarptı: 4 Katlı Binaya Çarptı - Son Dakika
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İETT Otobüsü Motosiklete Çarptı: 4 Katlı Binaya Çarptı

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Pendik'te meydana gelen kaza sonucu İETT otobüsü, motosiklete çarparak 4 katlı bir binaya çarptı. Kazada birçok kişi yaralandı.

08.08.2024 12:04
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Murat SOLAK/ İSTANBUL, PENDİK'te İETT otobüsünün motosiklete vurarak 4 katlı binaya çarptığı anlar çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza Pendik Orhangazi mahallesi Vatan caddesinde meydana geldi. Kazada Bülent D. yönetimindeki 34 TP 5922 plakalı İETT otobüsü, geri gelen motosiklete çarparak kaza yaptı. Kaza sonrası direksiyon hakimiyetini kaybeden İETT şoförü 4 katlı binaya çarparak durabildi. Kazada Ahsen A. isimli çocuk, Muzaffer O., Kerim Ç., Berrak Ç., Mevsim E. ile motosiklet sürücüsü Salih Ç. yaralandı. Kaza anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamaralarına yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde; motosikletin geri geldiği sırada seyir halindeki İETT otobüsünün motosiklete çarptığı anlar görülüyor. Şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü önce kaldırıma çıkıyor ardından da binanın kolonuna çarparak durabiliyor.

İETT Otobüsü Motosiklete Çarptı: 4 Katlı Binaya Çarptı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İETT Otobüsü Motosiklete Çarptı: 4 Katlı Binaya Çarptı - Son Dakika

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