İETT Otobüsü Şoförü, Kazaya İlişkin Tutanak İsteyen Sürücünün Üzerine Sürdü - Son Dakika
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İETT Otobüsü Şoförü, Kazaya İlişkin Tutanak İsteyen Sürücünün Üzerine Sürdü

Kadıköy'de meydana gelen bir kazada, İETT otobüsü bir otomobile çarptı. Otomobil sürücüsü, kazaya ilişkin tutanak hazırlanmasını istediğini söyleyerek otobüsün önünü kesti. Ancak İETT şoförü, bu talebi kabul etmeyerek aracını sürücünün üzerine sürdü. Olay, sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

07.03.2024 14:39  Güncelleme: 14:40
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Kadıköy'de, bir otomobile çarpan İETT otobüsünün şoförü, kazaya ilişkin tutanak hazırlanmasını isteyen sürücünün üzerine aracını sürdü.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Göztepe mevkiinden Maltepe istikametine yolcularıyla seyreden 34 HO 3086 plakalı İETT otobüsü, aynı istikamette ilerleyen yabancı plakalı otomobile çarptı.

Otomobilden inip İETT otobüsünün önünü kesen sürücü, şoförün yanına giderek kazaya ilişkin tutanak hazırlanmasını istediğini söyledi.

Bunu kabul etmeyen İETT şoförü ise aracını sürücünün üzerine sürdü.

Sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde şoförün aracı durdurmayarak otobüsü, yabancı plakalı otomobilin sürücünün üzerine sürmesi yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İETT Otobüsü Şoförü, Kazaya İlişkin Tutanak İsteyen Sürücünün Üzerine Sürdü - Son Dakika

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