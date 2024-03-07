İETT Otobüsü Şoförü, Kazaya İlişkin Tutanak İsteyen Sürücünün Üzerine Sürdü

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde 'Güçlü kadın, güçlü toplum' paneli düzenlendi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde düzenlenen 'Güçlü kadın, güçlü toplum' panelinde, kadınların toplumlara ilham verdiği vurgulandı. Panelde konuşan NKÜ Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Şeniz Özhan, kadınların eğitimi, iş gücüne katılımı ve liderlik pozisyonlarında yer almasının toplumun kalkınması ve ilerlemesi için önemli olduğunu belirtti. Özhan, kadınların karşılaştığı zorluklara dikkat çekerek, güçlü kadınların toplumun temel değerlerini güçlendirdiğini ve liderlikleriyle gelecek nesillerin yaşam kalitesini artırdığını ifade etti.