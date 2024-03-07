İETT Otobüsü Şoförü, Kazaya İlişkin Tutanak İsteyen Sürücünün Üzerine Sürdü

Kadıköy'de, bir otomobile çarpan İETT otobüsünün şoförü, kazaya ilişkin tutanak hazırlanmasını isteyen sürücünün üzerine aracını sürdü.
Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Göztepe mevkiinden Maltepe istikametine yolcularıyla seyreden 34 HO 3086 plakalı İETT otobüsü, aynı istikamette ilerleyen yabancı plakalı otomobile çarptı.
Otomobilden inip İETT otobüsünün önünü kesen sürücü, şoförün yanına giderek kazaya ilişkin tutanak hazırlanmasını istediğini söyledi.
Bunu kabul etmeyen İETT şoförü ise aracını sürücünün üzerine sürdü.
Sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde şoförün aracı durdurmayarak otobüsü, yabancı plakalı otomobilin sürücünün üzerine sürmesi yer alıyor.
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