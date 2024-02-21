İETT Otobüsünde Yer Vermeme Tartışması Sonucu Kadını Darbeden Şüpheli Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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İETT Otobüsünde Yer Vermeme Tartışması Sonucu Kadını Darbeden Şüpheli Serbest Bırakıldı

İETT Otobüsünde Yer Vermeme Tartışması Sonucu Kadını Darbeden Şüpheli Serbest Bırakıldı

Kadıköy'de İETT otobüsünde yer verme nedeniyle tartıştığı kadını darbettiği iddia edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Göztepe'de yaşanan olayda mağdur olduğunu söyleyen R.D'nin şikayeti üzerine yakalanan M.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli, sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde olayın anlık bir öfke sonucu gerçekleştiğini ve pişman olduğunu belirtti.

21.02.2024 15:58  Güncelleme: 16:01
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Kadıköy'de İETT otobüsünde "yer verme" nedeniyle tartıştığı kadını darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Göztepe'de 17 Şubat'ta yaşanan olayda mağdur olduğunu söyleyen R.D'nin darbedildiğini öne sürerek şikayetçi olması üzerine yakalanan M.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye gönderilen M.B, savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüpheli M.B, sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde, olay günü yanında psikiyatri servisinde tedavi gören 6 yaşındaki oğluyla eve döndüklerini anlatarak, "Oğlum sakinleştirici ilaç kullanıyor. İlaçları kullanmadığı zaman hırçınlaşmakta ve kontrol edilememektedir. Oğlum ve ben birlikte kalıyoruz. Bakıma muhtaçtır. Okula gidebilmesi için gerekli raporu yeni aldım. Bu nedenle benimle birlikte çalıştığım yere gelmek zorunda kalıyor." dedi.

Olay günü de elinde eşyaları bulunduğu için yan koltuktaki çocuğunu kucağına alamadığını belirten M.B, kendilerinden yer isteyen R.D'ye durumu anlattığını ancak R.D'nin alaycı sözlerle kendisini tahrik ettiğini öne sürdü.

Şüpheli M.B, bir anlık öfkeyle olayın yaşandığını belirterek, pişman olduğunu anlattı.

Kaynak: AA

Kadıköy, İETT, Şiddet, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İETT Otobüsünde Yer Vermeme Tartışması Sonucu Kadını Darbeden Şüpheli Serbest Bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İETT Otobüsünde Yer Vermeme Tartışması Sonucu Kadını Darbeden Şüpheli Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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