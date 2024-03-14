Başakşehir'de İETT şoförü bıçakla yaralandı, şüphelilerden biri tutuklandı - Son Dakika
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Başakşehir'de İETT şoförü bıçakla yaralandı, şüphelilerden biri tutuklandı

Başakşehir'de İETT şoförü Mahmut Murat K., Kayaşehir ile Yenibosna arasında sefer yapan otobüste tartışma yaşadığı bir otomobil sürücüsü ve yanındaki oğlu tarafından bıçaklandı. Şoförün tedavisi yoğun bakım servisinde sürerken, olayın ardından kaçan baba-oğul polis tarafından yakalandı. Şüphelilerden M.Y.Ö. tutuklanırken, A.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

14.03.2024 18:52  Güncelleme: 19:02
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Başakşehir'de İETT şoförünün bıçakla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Kayaşehir ile Yenibosna arasında sefer yapan İETT otobüsünün şoförü Mahmut Murat K. ile yolda ilerleyen bir otomobilin sürücüsü arasında tartışma çıktı.

Otomobilin sürücüsü A.Ö. ve yanındaki oğlu M.Y.Ö, Kayaşehir Polis Merkezi durağında araçlarından inerek otobüse bindi.

Baba-oğul, otobüsün sürücüsü Mahmut Murat K'ye saldırırken, araya giren bazı yolcular saldırganları durdurmaya çalıştı.

Bu sırada M.Y.Ö, Mahmut Murat K'yi göğsünden bıçakladı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan şoförün tedavisinin yoğun bakım servisinde sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından kaçan baba-oğul polis tarafından yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheliden M.Y.Ö. tutuklanırken, A.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin şoföre saldırı anı otobüsteki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Başakşehir'de İETT şoförü bıçakla yaralandı, şüphelilerden biri tutuklandı - Son Dakika

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