İETT Şoförüne Bıçakla Saldırı

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Eyüpsultan'da, bir otomobil sürücüsünün, yol vermediği gerekçesiyle tartıştığı İETT şoförüne bıçakla saldırmaya çalıştığı anlar araç kamerasınca kaydedildi.

Çırçır Metro- Eminönü seferini yapan İETT şoförü Tuncay B'ye, 15 Aralık'ta yolda ilerlediği sırada bir otomobilin sürücüsü S.U, durması için el işareti yaptı. Tuncay B, otobüsü durdurup kapıyı açınca, araca binen diğer sürücü, yol vermediği gerekçesiyle şoförle tartışmaya başladı.

Otobüsten inen sürücü S.U, arabasından aldığı bıçakla İETT şoförünü tehdit etti. Araçtaki yolcuların da tepki gösterdiği sürücü, şoförün bulunduğu bölüme uzanarak bıçakla Tuncay B'ye saldırmaya çalıştı.

Sürücü S.U, yolcuların da araya girmesiyle otobüsten indirildi.

İETT sürücüsünün şikayeti üzerine polis ekiplerince yapılan çalışmada S.U. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Öte yandan S.U'nun İETT sürücüsüne saldırmaya çalıştığı anlar otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedildi.