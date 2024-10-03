İETT'ye bağlı özel halk otobüsü sahipleri, 15 Ekim'de kontak kapatacaklarını açıkladı - Son Dakika
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İETT'ye bağlı özel halk otobüsü sahipleri, 15 Ekim'de kontak kapatacaklarını açıkladı

Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde protesto gösterisi yapan İETT'ye bağlı özel halk otobüsü sahipleri, ödemelerini alamadıkları gerekçesiyle 15 Ekim'de kontak kapatmaya karar verdiklerini açıkladı.

03.10.2024 17:47
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Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde protesto gösterisi yapan İETT'ye bağlı özel halk otobüsü sahipleri, ödemelerini alamadıkları gerekçesiyle 15 Ekim'de kontak kapatmaya karar verdiklerini açıkladı.

İETT'ye bağlı 3 bin 41 özel halk otobüsü sahibini temsilen bir araya gelen grup, Saraçhane'de toplandı. Pankart ve dövizler taşıyan araç sahipleri, İBB'den ödemelerini alamadıklarını öne sürdü.

Grup adına açıklama yapan Özel Halk Otobüsü Platformu sözcüsü avukat Erhan Güneş, İETT tarafından uygulanan rotasyon politikalarının araçların sık sık hizmet dışı kalmasına ve işlerin ciddi şekilde aksamasına yol açtığını, bu uygulamaların geçim kaynaklarını tehdit ettiğini ve halkın ulaşımını zorlaştırdığını söyledi.

Yetkililerin verdikleri sözleri tutmadığını ifade eden Güneş, "İstanbul Büyükşehir Belediyesinden alacaklarımızın ödenmemesi nedeniyle büyük bir mali krizin içine sürüklenmiş durumdayız. 10 ayı geride bırakmamıza rağmen, henüz 5'inci ayın ödemesinin tamamı bile yapılmadı. Şu an itibarıyla, alacaklarımız 2 milyon lirayı aşmış durumda." dedi.

Güneş, iş yapamaz hale geldiklerini vurgulayarak, "15 Ekim 2024 tarihinde, bu zor koşullar altında kontak kapatma kararı aldığımızı üzülerek bildiriyoruz. Bu karar, İstanbul halkını olumsuz etkileyebilir ancak mevcut şartlar altında başka bir çözüm yolumuz kalmamıştır. Sürekli ertelenen sözler ve haksız uygulamalar bizi bu noktaya getirmiştir." ifadelerini kullandı.

Alacaklarının acilen ödenmesi talebinde bulunan Güneş, İstanbul halkından da kendilerine destek istedi.

Açıklamanın ardından grup, polis bariyerlerini aşarak binanın bulunduğu 15 Temmuz Şehitleri Caddesi'ni trafiğe kapattı.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, grubun dağılması uyarısında bulundu.

Yaklaşık 45 dakika boyunca yolu trafiği kapatan grubun bina önündeki bekleyişi sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İETT'ye bağlı özel halk otobüsü sahipleri, 15 Ekim'de kontak kapatacaklarını açıkladı - Son Dakika

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