IFALPA'nın 80. Konferansı İstanbul'da

18.03.2026 13:37
Dünya genelinden pilotları bir araya getiren konferans 23-26 Nisan'da düzenlenecek.

Uluslararası Havayolu Pilotları Dernekleri Federasyonu'nun (IFALPA) 80. konferansı, Türkiye Havayolu Pilotları Derneği'nin (TALPA) ev sahipliğinde dünyanın dört bir yanından pilotları ve havacılık otoritelerini İstanbul'da bir araya getirecek.

TALPA tarafından yapılan açıklamada, dünya havacılık sektörünün önde gelen pilot temsilcilerinin bir araya geleceği konferans 23-26 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek.

Her yıl farklı ülkelerde yapılan konferansta, 50 ülkeden pilot birliklerini temsilen yaklaşık 400 katılımcı yer alacak.

Pilotlar açısından en önemli uluslararası platformlardan biri olarak kabul edilen konferansın düzenleneceği tarih Türk havacılığı için önemli bir güne denk gelecek.

Konferansın tarihi, Fesa Evrensev'in 26 Nisan 1912'de gerçekleştirdiği ilk uçuşun yıldönümünü ile Türk pilotlarının girişimi ve TALPA'nın önerisiyle IFALPA tarafından Dünya Pilotlar Günü olarak ilan edilen 26 Nisan'ı da kapsayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TALPA Başkanı Kaptan Pilot Okan Üreksoy, Türk sivil havacılığının son yıllarda güçlü bir büyüme ivmesi yakaladığını belirterek, "IFALPA'nın 80. konferansının İstanbul'da düzenlenmesi, Türkiye'nin küresel havacılık ekosistemindeki rolünü ve bir havacılık merkezi olma potansiyelini uluslararası platformda bir kez daha görünür kılacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Havacılık, İstanbul, Olaylar, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
