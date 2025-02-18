Ifo: Göçmenler Suç Oranlarını Artırmıyor - Son Dakika
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Ifo: Göçmenler Suç Oranlarını Artırmıyor

Almanya'daki Ifo araştırması, göçmenlerin suç istatistiklerinde aşırı temsil edilmediğini açıkladı.

18.02.2025 14:49
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Almanya'da federal seçimlere 5 gün kala göç tartışmaları tüm hızıyla devam ederken, ülkenin önde gelen ekonomik düşünce kuruluşu, göçmenlerin suç oranlarının artmasına yol açmadığını bildirdi.

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), 2018-2023 yıllarına ilişkin polis suç istatistiklerini incelediği "Göç, suçları artırıyor mu?" başlıklı araştırmanın sonuçlarını açıkladı.

Federal seçimlere 5 gün kala yayımlanan araştırmaya göre, Almanya'ya göçün, göç edilen yerlerde suç oranlarının artmasına yol açmadığı tespit edildi.

Göçmenlerin genel suç riskinin daha yüksek olduğu bölgelere taşınma eğiliminin, onların suç istatistiklerinde aşırı temsil edilmesine neden olduğu belirlendi.

Araştırmada, cinayet ya da cinsel saldırı gibi şiddet içeren suçlarda da yabancıların veya mültecilerin nüfus içindeki artan payı ile istatistiksel bir korelasyon görülmediği ortaya kondu.

Göçmenler arasında suçu önlemenin etkili bir yolunun iş gücü piyasasına entegrasyon olduğu aktarılan araştırmada, buna yabancı diplomaların tanınmasını kolaylaştıran ve sığınmacıları bölgesel iş gücü talebine göre dağıtan politikaların yardımcı olabileceği belirtildi.

Ifo araştırmacısı Jean-Victor Alipour, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bir bölgede yabancıların oranının artması ile yerel suç oranı arasında bir korelasyon bulamadık. Aynı durum özellikle mülteciler için de geçerli. Sonuçlar, göç ve mülteci akınlarının ev sahibi ülkedeki suç üzerinde sistematik bir etkisi olmadığı yönündeki uluslararası araştırmalarla tutarlı." ifadelerini kullandı.

Göçmenlerin yasal kazanç fırsatlarına daha hızlı erişimini sağlamanın suçluluğu azaltacağını kaydeden Alipour, bunun aynı zamanda ülkede iş gücü açığının, daha etkin bir şekilde kapatılmasına da yardımcı olacağını vurguladı.

Diğer Ifo araştırmacısı Joop Adema ise yabancıların bölgesel payı ile suç oranı arasında istatistiksel bir korelasyon olmadığına işaret ederek, "Yabancıların ya da mültecilerin yerlilere kıyasla daha yüksek suç işleme eğilimine sahip olduğu varsayımı geçerli değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ifo: Göçmenler Suç Oranlarını Artırmıyor - Son Dakika

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