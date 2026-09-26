İFÖD, gazeteci ve akademisyenler dahil birçok X hesabının engellendiğini bildirdi - Son Dakika
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İFÖD, gazeteci ve akademisyenler dahil birçok X hesabının engellendiğini bildirdi

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İFÖD, gazeteci ve akademisyenler dahil birçok X hesabının engellendiğini bildirdi
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İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD), basın kuruluşları, gazeteciler, akademisyenler ve ekonomi-finans çalışanlarının X hesaplarının engellendiğini duyurdu. Dernek, aralarında Kısa Dalga'nın bulunduğu hesapların büyük bölümünün X tarafından Türkiye'den görünmez kılındığını belirtti.

(ANKARA) - İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD), basın kuruluşları, gazeteciler, akademisyenler ve ekonomi-finans alanında çalışanlara ait çok sayıda X hesabının "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle erişime engellendiğini bildirdi. Dernek, hesapların büyük bölümünün X tarafından Türkiye'den görünmez kılındığını belirtti.

İFÖD'ün açıklamasına göre erişime engellenen hesaplar arasında Kısa Dalga haber sitesi ile gazeteciler Hilmi Hacaloğlu, Alptekin Dursunoğlu ve Razi Canikligil, yatırım ve finans danışmanı Emre Şirin, siyasal iktisatçı İnan Mutlu, akademisyen Prof. Dr. Barış Övgün ile Umut-Sen'in kurucularından Başaran Aksu'nun hesabı da yer aldı.

Dernek, çok sayıda hesabın "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle erişime engellendiğini belirtti.

Kaynak: ANKA
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