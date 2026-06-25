İFSAK 47. Kısa Film Yarışması Başvuruları Başladı - Son Dakika
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İFSAK 47. Kısa Film Yarışması Başvuruları Başladı

25.06.2026 19:11
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İFSAK'ın 47. Ulusal Kısa Film Yarışması'na başvurular 15 Aralık'a kadar yapılabilir.

İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK) tarafından düzenlenen 47. İFSAK Ulusal Kısa Film ve Belgesel Yarışması'nın başvuruları 15 Aralık'a kadar yapılabilecek.

Yarışmaya, 1 Ocak 2025'ten sonra çekimine başlanmış ya da tamamlanmış yapımlarla başvurulabilecek. Ön elemeyi geçen eserler Ocak 2027'de ilan edilecek.

Seçilen yapımlar, 22-28 Mart 2027'de Türkiye'nin köklü kısa film etkinliklerinden biri olan 33. İFSAK Kısa Film Festivali kapsamında izleyiciyle buluşacak.

Yarışmanın ön jürisinde kısa film yönetmeni, akademisyen Özlem Baykuş Paçacıoğlu, kısa film yönetmeni, akademisyen Murat Çetinkaya ile İFSAK Sinema Birimi Üyesi Hakan Gönüllü yer alıyor. Yarışmanın ana jürisi ise yıl sonunda açıklanacak.

Başvurular İFSAK'ın resmi internet sitesindeki yarışma sayfası üzerinden gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İFSAK 47. Kısa Film Yarışması Başvuruları Başladı - Son Dakika

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