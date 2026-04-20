İGA, Çocuk Bayramı'nda Kitap Seti Hediye Ediyor

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, terminaldeki çocuklara kitap seti hediye ediyor.

İGA'dan yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuklar için 4 farklı hikayeden oluşan kitap seti hazırlandı.

Setler, çocuklarıyla birlikte seyahat eden yolculara terminal binasındaki 2 ve 5 numaralı kapıların karşısında bulunan danışma noktalarından 20-24 Nisan'da ücretsiz olarak dağıtılacak.