İGA'dan Yeni Yatırımlar ve Skywalkers Etkinliği - Son Dakika
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İGA'dan Yeni Yatırımlar ve Skywalkers Etkinliği

28.05.2025 17:46
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İGA CEO'su Bilgen, İstanbul Havalimanı'ndaki yatırımları ve Skywalkers etkinliğini duyurdu.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın Üst Yöneticisi (CEO) Selahattin Bilgen, havalimanında inşaat çalışmaları devam eden 4. pistte ciddi manada ilerleme sağladıklarını belirterek, "Yatırımın önemli bir kısmı tamamlandı. Önümüzdeki yılın ortasında tamamlamayı planlıyoruz. Bunun yanı sıra otel ve genel havacılık terminali yatırımımız var. Onlar da bu sene içinde tamamlayacağımız yatırımlar." dedi.

İGA'nın, çalışanların katılımıyla bu yıl 6'ıncısını düzenlediği "Skywalkers" etkinliği, havalimanının otopark alanında yapılıyor.

İGA'nın CEO'su Bilgen, etkinlik kapsamında düzenlenen Beyazıt Öztürk'ün programına konuk oldu. Programda Bilgen'e, ilkokul arkadaşı eski milli futbolcu Tufan Aydın forma ile okul yıllarında çektirdikleri bir fotoğrafı hediye etti.

İGA'nın iki çalışanının çeşitli alanlarda yeteneklerini sergiledikleri programda, şarkıcı Ümit Sayın ve Reyhan Karaca da konser verdi.

Bu yılı 85 milyon yolcu rakamına yaklaştığımız bir yıl olarak hedefledik"

Programın ardından gazetecilere açıklama yapan Bilgen, "Skywalkers"ın geleneksel etkinlikleri haline geldiğini ifade etti.

Yıl boyunca çok sıkı çalıştıklarını belirten Bilgen, "Ekip arkadaşlarımızla beraber hem geçen yılın başarısını kutladığımız hem de takip eden yıla motive olduğumuz bir etkinlik. 2 gün boyunca devam edecek. Çok güzel başladı, enerjisi çok yüksek. Arkadaşlarımızı ağırlamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Bilgen, İstanbul Havalimanı'nda devam eden yatırımlara ilişkin şunları söyledi:

"4. pistte ciddi manada ilerledik. Yatırımın önemli bir kısmı tamamlandı. Önümüzdeki yılın ortasında tamamlamayı planlıyoruz. Bunun yanı sıra otel ve genel havacılık terminali yatırımımız var. Onlar da bu sene içinde tamamlayacağımız yatırımlar. 2025 yılının ilk yarısında hem rakamlar hem bütçe hem de bu projelerdeki ilerlemelerde hedeflediğimiz noktalarda ilerliyoruz. Bu yılı da 84 milyonu geçtiğimiz, 85 milyon yolcu rakamına yaklaştığımız bir yıl olarak hedefledik."

Bir süredir Çin'deki uçuş sayılarının artmasıyla alakalı gayretleri olduğunu dile getiren Bilgen, "Geçtiğimiz hafta orada haftalık 21 olan uçuş sayısı 49'a yükseldi. Bunun da yıllık bazda yaklaşık 1 milyon yolcuya yakın etkisi olacak. İleriye dönük olarak orada çok büyük bir potansiyel var, bunun önü açılmış oldu. Orada 15 yıldır uçuş hakkı sayısı değiştirilmiyordu." ifadesini kullandı.

Bilgen, Genel Havacılık Terminali'ni eylül ayı sonu hizmete açmayı hedeflediklerini söyleyerek, orada üst segment genel havacılık terminali ve özel jet kullanan yolcuların yanı sıra ticari uçuşlarda misafir edilen business sınıfı yolculara da hizmet vermeyi planladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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