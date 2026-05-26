Iğdır'da 18 Kuşa Uydu Vericisi Takıldı
Iğdır'da 18 Kuşa Uydu Vericisi Takıldı

26.05.2026 11:24
Iğdır'da kuş araştırmaları kapsamında 18 kuşa uydu vericisi takılarak göçleri izlenmeye başlandı.

Iğdır'da 10 Mart'ta başlayan kuş araştırma çalışmalarında bu yıl ağlara takılan 18 kuş, uydu vericisiyle takibe alındı.

KuzeyDoğa Derneğinin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün (DKMP) izniyle Iğdır'da sürdürdüğü kuş araştırma çalışmaları sürüyor.

Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Çıyrıklı köyünde kurulan Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde ağlara takılan kuşlara halkanın yanı sıra uydu vericisi de takılıyor.

Genellikle kıtalararası göçen yırtıcı kuşlara takılan uydu vericiler, birçok verinin anlık olarak kayda alınmasını sağlıyor.

Merkezdeki gönüllü ve bilim insanları, ağırlıkları kuşun boyutuna göre değişen vericileri kuşların kanatlarının arasına takıp tekrar doğal ortamına salarak takibe alıyor.

Bu yıl 10 Mart'ta başlayan çalışmalarda ise şu ana kadar 1 şahin, 10 bozkır delicesi, 2 gökçe delice ve 5 çayır delicesine uydu vericisi takıldı.

Güney yarımküreden gelip kuzeye doğru göçen kuşlar, uydu vericisi takıldıktan sonra Kazakistan'a göçtü. Kuşların bundan sonraki tüm göç hareketleri bilim insanlarınca izlenecek.

20 yıldır çalışma yürütülüyor

Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi istasyon sorumlusu Gül Tutar, AA muhabirine, 2006 yılından beri merkezde çalışma yürüttüklerini söyledi.

Halkalama çalışmasının en temel haliyle kuşun kimliklendirilmesi olduğunu belirten Tutar, "Aslında kuşların temelde göç rotalarını takip edebiliyoruz ama çok farklı çalışmalar da yapılabiliyor. Bunlardan biri de uydu vericili takip çalışması. Bazı kuşlara uydu vericisi yerleştirebiliyoruz. Bu vericilerin bazıları 10, bazıları 6 gram olabiliyor." diye konuştu.

"Uydu vericileri sayesinde kuşun anlık olarak nerede olduğunu takip edebiliyoruz"

Bu sezonki uydu verici çalışmalarını değerlendiren Tutar, "Bu sezon, 18 kuşa verici yerleştirdik. 1 şahin, 10 bozkır delicesi, 2 gökçe delice ve 5 de çayır delicesine bu sezon uydu vericisi taktık. Uydu vericileri sayesinde kuşun anlık olarak nerede olduğunu takip edebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Tutar, uydu vericilerinin kuş araştırmalarına çok ciddi katkı sağladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Üzerinde bulunan küçük bir güneş enerjisi paneli var, bu sayede bize veri yollayabiliyor. Hızından, bulunduğu yüksekliğe kadar buradan bütün bilgilere ulaşabiliyoruz. Kuşların birçoğu şu an Kazakistan'ın kuzeyine gitti, genelde bu rotayı tercih ediyorlar. Üreme ya da konaklama bölgelerine gittikten sonra aşağıya, Türkiye üzerinden tekrar Afrika'ya devam ediyorlar."

Kaynak: AA

