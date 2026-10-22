Iğdır'da 20 Ekim'de çalınan 2 motosikletle ilgili çocuk yaştaki 4 zanlı tutuklandı

Iğdır'da 20 Ekim'de çalınan 2 motosikletle ilgili çocuk yaştaki 4 zanlı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Iğdır'da 20 Ekim'de iki ayrı yerden çalınan 2 motosiklet için başlatılan çalışmada çocuk yaştaki 4 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar hakimlikçe tutuklanırken, motosikletler sahiplerine teslim edildi.
Iğdır'da iki ayrı yerden motosiklet çalan çocuk yaştaki 4 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 20 Ekim'de farklı yerlerden 2 motosikletin çalınması üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kameralarını inceleyen ve saha çalışması yapan ekipler, hırsızlık olayına karışan çocuk yaştaki M.C.M, M.C.A, Ö.D. ve C.K'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Motosikletler ise sahiplerine teslim edildi.
Kaynak: AA
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